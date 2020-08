Kjære NTNU-studenter

Se opptak: Northug innrømmet at han har et rusproblem

Dette innlegget ble først publisert på Nils Heldals Facebook-side. Gjengis her med tillatelse.

Dere har ikke gjort et dårlig førsteinntrykk. Dere har gjort et infernalsk dårlig 15-dagers inntrykk. Dere har satt nye rekorder i episk dårlig oppførsel og har blitt et omdømmeproblem for NTNU.

Hva skjedde? Er samtlige av årets kull født bak et badekar og har ikke hatt voksenpersoner i livet sitt? Ingen som lærte dem empati for dem som er naboer og byen de låner i løpet av studietida?

Eller er dette konsekvensen av NTNUs definisjon av smittevern? Avlys alt på campus, slipp dyrehagen løs i Trondheim?

Det startet så bra sånn tidlig i august sånn klokka 18.30 på Solsiden. En amøbefull ung gutt i fadder-t-skjorte mente at KLP-bassenget var et pissoar. Så beinløs, så tidlig ga meg håp om nada nachspiels og nattero.

Der tok jeg feil. I år har det vært VM i Ayia Napa med cirka 40 naboklager hver bidige dag siden 5. august. Vi har ukesvis med skrik, disco og dårlig tysk techno. Hos meg på Singsaker har jeg også hatt ei som har skreket etter en som heter Espen, sånn i 2-3-tida en del netter.

Medarbeidere på jobb har sovna på jobb av mangel på nattesøvn. Venner og venninner som har vært oppe mang en festivalnatt sjøl, har for første gang ringt politiet.

Jeg var så heldig å være med på å arrangere Pstereofestival på Marinen i noen år. Vi var virkelig opptatt av naboene våre. Vi hadde møter med dem og respekterte tider gitt av politiet for nattero. Dette gjorde vi fordi vi er oppdratt slik, men også for i det hele tatt å få lov til å arrangere festival neste år.

Studenter kan ikke skjæres over en kam. Det er ikke alle som har banka natten til har blødd morgengry. Så det er ikke studentene som har ansvaret – det er NTNU.

I lunsjen har NTNU vunnet over både i Hareide og Northug som samtaletema. De fire bokstavene som før ble omtalt med varme og stolthet, spyttes nå ut i forakt med stram leppe.

Det aller verste her – og her er jeg seriøs: Smittevernet ble drukket bort for å si det mildt. Helt motsatt av hva NTNU bedyra før fadderukene. Trondheim er på stigende kurve. Takk for den.

Dette har vært så ille at det bør få konsekvenser. Jeg mener at NTNU har diskvalifisert seg fra å bruke offentlige plasser til fadderaktiviteter neste år. Neste år kan hele fadder-rumspringa isoleres til campus.

NTNU må gjøre mer for å rette opp: Wessels gate bør pusses med tannbørste og Festingsparken kjemmes med kam. Alt sammen skal se bedre ut enn før dere kjørte i gang en 15-dagers blitzkrieg. Dere bør også stille med kaffe og et ektefølt unnskyld til alle naboene dere har drevet til grensen av nervøse sammenbrudd.

Et langt liv har lært meg at det forannevnte ikke skjer så jeg og noen naboer med dårlig janitsjar-erfaring har gått sammen. Vi har gått til innkjøp av et vindskeivt althorn, trommer og to kornetter. Vi skal avspille «Living next door to Espen», når det smerter skrålungene som mest. Vi har Spinaltap volum på instrumentene våre. Vi går helt til 11! :)

