Meningsløs redusering av drosjetilbudet

Jubler for den første avgangen Hitra-Rotterdam: - Det her vil vise seg å være noe av det beste vi har gjort

Et lite hei er den enkleste måten å vise at vi ser hverandre

Jubler for den første avgangen Hitra-Rotterdam: - Det her vil vise seg å være noe av det beste vi har gjort

Saken oppdateres.

Takk for at dere reduserer eller innskrenket våre tilbud om taxi. Jeg bor på Tempe og det er dårlig brøyting om vinteren. Jeg trudde at man skulle holde familier sammen særlig i juletiden, men jeg tok visst grundig feil. Ikke nok med at taxi tar dobbel pris i juledagene og har ingen i familien som kan hente meg, og nå ser det ut som at jeg må sitte mutters alene i juledagene. Kanskje dere tilbyr meg å kjøre meg til familien min på Risvollan i jula? Før det nye systemet kom så kunne vi i det minste spare opp hele året til juletiden, men nå går det på halv året.

LES MER: Om endringene i TT-kort-ordningen i Trøndelag (ekstern lenke)

LES OGSÅ: Magnhild (76): Når dere kutter i tilbudet, betyr det mindre sosialt samvær for meg

LES OGSÅ: Fylkeskommunen svarer Magnhild: Et et godt forslag å behovsprøve TT-ordningen

Jeg har snakket med mange som har store problemer med å komme seg ut. Særlig eldre, som ikke kommer seg ut uten å ta taxi hele året på grunn av dårlig balanse. Noen har benskjørhet i tillegg, som også jeg har. Og bussene kjører ikke helt inntil fortauskantene, så det er vanskelig å få rullatorene på bussene. Og nå kommer korona-viruset i tillegg og stappfulle busser og mange i faresonen for å bli smittet. Av den grunn skulle man nesten tro at man skulle heller økt taxitilbudet i disse korona-tider.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter