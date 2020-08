Unges framtid på bygda avhenger av politiske prioriteringer!

Et lite hei er den enkleste måten å vise at vi ser hverandre

Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo viser til de nye befolkningsprognosene fra SSB og hevder at uten Trondheim hadde det gått fryktelig dårlig med Trøndelag. Han stiller flere spørsmål ved om det egentlig er noe poeng i å motarbeide den «naturlige» sentraliseringen, og om unge har lyst til å bo i distriktene i fremtiden uansett.

Som ungdom selv blir jeg skremt av tanken på at vi dysser ned dagens regjerings konstante sentralisering som «naturlig», og later som om det ikke er noe å gjøre med. Faktumet er at om vi skal klare å snu denne trenden, så må unge få en reell valgmulighet om hvor de skal bo i fremtiden. Det avhenger til syvende å sist av politiske prioriteringer!

For sentraliseringen er ikke «bare en mekanisme som foregår av seg selv». De siste årene med Høyre og Frp i regjering har vi vært vitne til en rasering av tjenestene til folk i distriktene over hele landet. Politiet dras ut av lokalsamfunnene, lokalsykehus legges ned og kommunenes økonomi blir mer utfordrende. Summen av dette blir at man ikke har sjanse til å tilby gode nok tjenester.

Denne utviklingen, og signalene som da sendes fra statlig hold, er ting som bidrar til at ungdommer i etableringsfasen trekkes enda mer bort fra distriktene. Ikke det at den ene store konserten man drar på i året ligger nærmere til om man bor på Byåsen enn om man bor i Ålen.

Videre trekker Lundemo frem at det også er et spørsmål om hva Norge vil ta seg råd til. Det han imidlertid glemmer, er at levende distrikter i seg selv skaper store verdier. Trøndelag er rikt på naturressurser, som gir oss mulighet til å videreutvikle og skape arbeidsplasser innenfor landbruk, skog, havbruk og mineralnæring. Samtidig bidrar de ledende teknologimiljøene i Trondheim med kompetansen som kreves for å sikre bedrifter i hele fylket en effektiv, bærekraftig og klimavennlig produksjon i fremtiden. Dette er et godt eksempel på at by og land er avhengige av hverandre for å lykkes.

Dessuten handler dette om vilje. Hva om man hadde brukt alle de midlene man bruker på omstrukturerings- og sentraliseringsprosesser på å styrke hvert enkelt politikontor, gi kommunene litt ekstra til å skape gode helsetjenester, eller å legge til rette for attraktive arbeidsplasser over hele landet? Dette ville vært gode tiltak, som kunne bidratt til at ungdommen har sett at de kan ha ei framtid i distriktene også - om de ønsker det.

Jeg er en av de mange ungdommene som har flyttet til Trondheim for å studere, og er også en av de som gleder meg til å flytte hjem til bygda mi når jeg er ferdig med utdanningen min. Men skal jeg gjøre det trenger jeg muligheten til å flytte hjem til ei levende bygd som fortsatt har fått beholde grunnskolen sin, ei bygd som har arbeidsplasser i nærheten, og til ei bygd hvor jeg kan føle meg trygg på at vi får hjelp i tide om det oppstår en krisesituasjon.

