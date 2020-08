Lokalpolitikerne lar seg overkjøre

Jeg elsker norske rednecks og frihet, men jeg hater at de er en reklameplakat for rasisme

Nylig sa Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Trondheim ja til monsterveien E6. Har trønderske politikere glemt kunsten å stå imot motorpopulisme og si «ikke faen» til prosjekter som går mot kunnskap, framtida og egne vedtatte mål?

Argumentene for utvidelse av E6 er billige og totalt misvisende. Ifølge Nye Veier (bedre omtalt som «Ville Veier») er prosjektet «samfunnsøkonomisk lønnsomt» - men kun dersom det blir en monstervei med fire felt og fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Vi vet at veiutvidelser bare fører til mer trafikk: Man erstatter bare den gamle køen med en ny. Ingen store veiprosjekt à la E6-utbyggingen har levert på løftene om bedre framkommelighet og kortere reisetid. En større E6 strider dessuten imot andre viktige politiske avtaler, som Miljøpakken og Bymiljøavtalen. I tillegg vil det koste skjorta og ta penger fra andre viktige prosjekter.

Og for hva? Og spare 5 minutter mellom Stjørdal og Trondheim. Vi hadde vært mye bedre tjent med å faktisk satse på jernbanen og kollektiv, slik trønderne har blitt lovet i mange tiår.

Lokalpolitkerne må sikre at Trøndelag forblir det matmekkaet vi er i dag, med kvalitetsvarer verdige Michelin-restauranter og Den gyldne omvei som prakteksempel på hvordan norsk matproduksjon kan være. Da kan vi ikke ofre uerstattelig matjord det tar 10 000 år å kultivere, fordi noen tror det er en god idé å bygge unødvendige motorveier.

Våre folkevalgte skal sørge for at Trøndelag er et fylke for framtida. Trønderne trenger ikke bredere vei, men at kollektivtransporten er raskere og mer effektiv. Det må være et billig og selvfølgelig valg for alle å ta toget eller kollektivt til jobb, og vi må satse på godstrafikk på skinner for næringslivet.

Politikere skal sikre gode lokalsamfunn, hvor ettermiddagskaffen i solveggen ikke blir ødelagt av høylytt motorveisus. Om man skal forhindre fraflytting er det en god ide å sikre at det er godt å bo i kommunene, ikke bare enkelt å dure gjennom på E6.

Det helt tåpelig å gjøre det mer attraktivt å kjøre bil når vi har bestemt oss for å satse på jernbanen. Heldigvis er det enda ikke for sent å snu. Trondheim, Malvik og Stjørdal kan ikke la seg overkjøre av billig argumentasjon og samferdselspolitikk fra 1950-tallet. Om Trøndelag skal bli kvitt sitt litt treige image, må lokalpolitikerne si «ikke faen» til dårlige ideer og få tilbake litt trønder-tæl.

