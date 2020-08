Sirkusparken forfaller!

Jeg elsker norske rednecks og frihet, men jeg hater at de er en reklameplakat for rasisme

I 2011 fikk Trondheim en spennende og vakker ny park på Lade. Og i 2013 ble parken, som populært går under navnet Sirkusparken (red.anm: offisielt navn er Ladeparken), kåret til Norges beste uterom i klassen for byer.

25 000 kroner, diplom og hederlig omtale gikk til Trondheim kommune. Og ordføreren var fornøyd, den gang, kunne vi lese i Adresseavisen fra 14.05.2013: «Dette er en fantastisk fin anerkjennelse av et viktig uterom som er laget for aktivitet og trivsel for alle aldersgrupper. Det er viktig med slike byrom i en by som vokser raskt,» sa ordføreren.

Dessverre kan ikke den hederlige omtalen til kommunen opprettholdes lenger, for dette flotte uterommet forfaller foran øynene på oss.

For flere år siden forsvant vannet fra bassenget og fra installasjonene. Og bassenget fylles i stedet med ugress. Det ser rett og slett ikke pent ut. I den siste tiden har også flere av de andre installasjonene blitt fjernet etter hvert som de ikke fungerer eller mister glansen. Det ser ikke ut til å ha bli gjort noe vedlikehold fra kommunens side.

For ganske nøyaktig to år siden sendte jeg en forespørsel til Trondheim kommune og spurte om når man skal begynne å reparere bassenget og vanninstallasjonene igjen. Svaret den gang var at det var noe teknisk feil, og at de ikke kunne si noe om når arbeidet skulle begynne

Og på to år har altså ingenting blitt gjort, tvert imot så har bassenget blitt fylt med enda mer ugress. Jeg skrev derfor en ny epost til kommunen for et par uker siden, og fikk følgende svar: «Trondheim kommune kan fortsatt ikke si noe om når det kommer vann igjen i Sirkusparken. Det må gjøres omfattende arbeider i parken, og Trondheim kommune vet ikke per i dag når man får startet på dette».

Dette holder ikke! Trondheim kommune må virkelig kunne ta vare på Norges flotteste uterom. Dette innebærer å bedrive vedlikehold og sette installasjoner og basseng i stand igjen. Og kommunen kan starte med å ta et valg på når arbeidene skal begynne. Det skjer ingenting før man begynner!

Jeg håper også politikerne kan ta tak i denne saken slik at vi kan ha parker vi kan være stolte av i byen vår, og at vi slipper å gremmes hver gang vi går forbi og ser alt det som ikke blir gjort.

