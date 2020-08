En bønn til deg som tviler

Trønderen er klar for Champions League-semifinalen: – Familien gjør at jeg får roet nervene

Dette er en bønn til deg som kanskje ikke har så mange eldre i din nærmeste krets. Til deg som kanskje ikke kjenner så mange grunnskoleelever, eller studenter i fadderuke. Kanskje er du ikke i en risikogruppe heller.

Dette er en bønn til deg som tenker at myndighetenes restriksjoner ikke egentlig gjelder deg, fordi sannsynligheten for at du får covid-19 er svimlende liten. Dette er en bønn på vegne av to grupper i samfunnet som påvirkes sterkt av ditt valg om å ikke følge smittevernrådene.

I slutten av mai ble jeg og min samboer foreldre til en gutt. Det ble vi på et tidspunkt hvor samfunnet fremdeles var stengt ned. Vi hadde, så godt det lot seg gjøre, forberedt oss på at fødselen og barseltida på St. Olav kanskje ikke kom til å bli sånn som vi hadde forestilt oss og håpet. Likevel hadde vi ikke kunnet se for oss hvordan opplevelsen skulle bli.

Den 14. august skrev Maria Krokene Frisvold om sin opplevelse av å få et barn i korona-tida. Denne beskrivelsen av barseloppholdet på St. Olav er skremmende lik min egen. Bare sånn for ordens skyld så har ikke jeg hatt kreft. Det er selve opplevelsen av oppholdet på barsel som ligner.

Jeg ble også sendt til barselavdelingen, uten pappaen og uten mulighet til å bevege meg ut fra rommet jeg ble tildelt. Det var ubehagelig, utmattende og uverdig, både for meg og gutten min, og de ansatte på avdelingen. Jeg unner virkelig ikke noen en sånn opplevelse som vi fikk.

Jeg unner heller ikke de dyktige jordmødrene, sykepleierne og barnepleierne der det de må ha opplevd - nedbemanning som førte til at man måtte velge hvem man skulle hjelpe til en hver tid, ut fra hvem som så ut til å ha det største behovet.

Til tross for at alle som drar i den røde snora, eller som eventuelt ikke tør gjøre det, trenger hjelp når de ikke får bevege seg utenfor rommet eller ha far eller medmor med seg. «Skal jeg hente mat til barselkvinnen som spurte for tre timer siden, eller skal jeg avlaste tvillingmoren med keisersnittet, som spurte nå nettopp? Kan jeg ta med meg ungen ut når jeg har fått beskjed om at jeg ikke skal gjøre det pga. korona? Mor så unektelig ut som om hun holdt på å gå fra vettet».

Jeg er evig takknemlig for at vi ikke reiste så tidlig som jeg egentlig ønsket, fordi vi fikk uvurderlig hjelp av den siste pleieren vi møtte før vi dro. Hadde det ikke vært for akkurat det, skulle jeg gjerne vært hele barseloppholdet for uten. De ansatte var dyktige og gjorde sitt aller beste under de rådende omstendighetene, men for gutten min og meg ble det en vanskelig start. Sånn skal det ikke være.

Min bønn er altså som følger: Om ikke for deg selv, så for alle nybakte foreldre, og for alle dyktige ansatte på føden og barsel, følg smittevernrådene. Vær så snill! Ingen fortjener en sånn start på foreldrelivet eller en sånn arbeidshverdag. Mitt håp er at alle tar ansvar for seg selv og sine små, så de ikke må stenge ned føden og barsel igjen!

