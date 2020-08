Det er trist og vondt å lese slike innlegg. Takk til alle som har vist stort mot

Saken oppdateres.

De siste dagene har vi lest sterke historier, hvor unge kvinnelige tillitsvalgte forteller om en festkultur hvor de blir utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser. Det er trist og vondt å lese. Slik kan vi ikke ha det, og slik skal vi ikke ha det. Det er ugreit i politikken som det er i samfunnet forøvrig. Takk til alle som har vist stort mot ved å si ifra om uakseptabel oppførsel.

Metoo var en øyeåpner både for menn og kvinner. Det ble avdekker holdninger og kulturer som er uakseptabelt i et moderne samfunn som jobber for full likestilling. Arbeiderpartiet skal være ledende i kampen for likestilling både når det gjelder politikken og i vår egen organisasjon. Derfor er vi stolte over de mange dyktige kvinnelige lederne i Trondheim og Trøndelag som vårt parti har løftet fram. Det ser vi gjennom at 1. visepresident i stortinget, ordfører og leder i Trondheim Ap er kvinner, og den mest markante helsepolitikeren på Stortinget er kvinne og kommer fra Trøndelag og lista er mye lengre.

LES OGSÅ: «Kjære Trøndelag Arbeiderparti, det er på tide å la Trond gå», skrev en student tidligere i år.

De siste årene er det jobbet systematisk med organisasjonskulturen i partiet. I tillegg til den løpende samfunnsdebatten har vi også brukt tid på etiske diskusjoner og refleksjoner rundt holdninger og akseptabel adferd når vi omgås. Det er også innført strenge regler for alkoholservering på våre arrangementer, og alkoholfrie arrangement for de yngste.

Dette er en jobb vi fortsatt må ha fullt fokus på. Menn og kvinner, ung som gammel, skal oppleve det som trygt og inkluderende å være med i Arbeiderpartiet. Det tror vi også at de aller fleste gjør. Våre møter er og skal være politiske verksteder hvor vi meisler ut ny politikk. Våre medlemmer og tillitsvalgte er vanlige samfunnsengasjerte mennesker som deltar i den politiske debatten i demokratiske prosesser.

Alle former for trakassering er uakseptabel. I Arbeiderparti skal vi nulltoleranse og terskelen for å varsle skal være lav. Samtidig må de det blir varslet på også behandles på en korrekt måte.

Meldingen fra unge jenter om ubehagelige hendelser tar vi på største alvor. Selv om det er store forandringer etter 2017, må jobben fortsette med full styrke. Som kvinner i ledende posisjoner kjenner vi på et stort ansvar for sammen med partiorganisasjonen å ta dette arbeidet videre.

LES FLERE DEBATTINNLEGG OM DENNE SAKEN:

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter