Hvorfor sitter de stille i båten?

Saken oppdateres.

Det ramler spøkelser ut av skapene til Trøndelag Ap. Man må lure på hva som er sant. Slik det nå fremstilles, hvordan kan alt dette ha vært mulig? Bølgene fra Bar Vulkan kommer tilbake for fullt. Men hvorfor kommer slikt opp bare i forkant av årsmøtene? Det hevdes at ukulturen fortsatt blomstrer. Altså at det fortsatt foregår dulgte ting. Sandra Skillingsås uttaler at hun aldri ville ha sendt en datter på 14 på årsmøte i Ap. Det høres ut som det er like tvilsomt som et swingersparty på Club4. Hun mener Per Olav Hopsø aldeles ikke har tatt tak i ukulturen. Alt er altså som før. Dette uttaler altså en tidligere bystyrerepresentant, nå innstilt som styremedlem i Ap. Det gir saken ekstra tyngde. Og legitimitet. Selv om fremgangsmåten virker underlig fra en person som selv er en del av makteliten.

Samtidig trekker dette mange personer inn i dritten. Hvem har visst noe, hvem har sett noe? Hvorfor sitter så mange stille i båten? For hver gang vi nå ser en mannlig Ap-politiker tenker jeg: Er han en av dem? En skikkelig gris? Og alle Ap-damene: Hvorfor har de ikke sagt eller gjort noe underveis? Kanskje er Trond Giske virkelig så ille som han fremstilles? Selv om det lyder uvirkelig. Rart at alle lokallagene da har tatt så godt mot han. Og finnes det noen rettferdighet i at en mann skal ta hele belastningen, dersom det er rett at dette er en ukultur som fortsatt blomstrer? Er det bare feiginger, alle de som sitter stille i båten?

