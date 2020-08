Trond Giske ja, men hva med de andre?

Eiere solgte for millioner da trøndersk milliardselskap gikk på børs

På slutten av 80-tallet var jeg medlem av Trondheim AUF. I styret satt Trond Giske og Rita Ottervik. Jeg deltok på årsmøter i det samme lokallaget, i Arbeiderpartiet i Trondheim sine årsmøter, Sør Trøndelag Aps årsmøter, og jeg var tilstede på AUFs årsmøter i Oslo.

Som tenåring på åttitallet, politisk interessert, og ikke minst stolt av å få være delegat for ungdomspartiet, var hvordan voksne menn oppførte seg overfor meg ikke noe jeg stilte spørsmål ved. Å bli påspandert drinker, fortalt hvor flink jeg var og hvordan vi kunne lure oss opp på et hotellrom.

LES OGSÅ: Det er trist og vondt å lese slike innlegg. Takk til alle som har vist stort mot

Det var vel slik det fungerte. Trodde jeg. Jeg ble aldri med på noens rom, innledet ikke noe forhold. Seksuelt motiverte komplimenter og hender på avveie. 18 år og omringet av voksne menn som gjerne ville danse litt, et kyss i nakkegropa. En setning med «så flink du er, kanskje vi skal snakke mer om det på rommet?».

At årsmøtemiddager gikk over til nattklubbtilstander var vel ikke noe jeg skulle undres over?

LES OGSÅ: Giske, stå på, du har gjort opp for deg

Jeg er ikke medlem i Arbeiderpartiet i dag. Hvis jeg skal velge side i partiets politiske leire, er det venstrefløyen som står meg nærmest. Med andre ord Trond Giskes standplass.

Jeg har aldri, på tross av mange sammenkomster, opplevd ham som annet enn en solid, stødig og trivelig kar. Kan hende det er fordi vi er jevngamle. De fleste sakene som flyter opp til overflata nå handler om menn som er atskillig eldre enn de som varsler, og som har atskillig mer makttyngde enn varslerne.

LES OGSÅ: Valgkomiteen må lage ny innstilling: Trekker listen med Giske på topp

Noen menn i Trøndelag Arbeiderparti har oppført seg usedvanlig dårlig, og har syntes oppførselen har vært innafor. Men også inviterte Arbeiderparti-politikere fra andre steder i landet som har deltatt på årsmøter i AUF, har røpet sin iver etter å vise unge kvinner sin beundring.

Mitt poeng er at Trond Giske ikke er den ene, han er bare én av mange. Det er mange menn som i dag er redde for at deres navn skal komme opp. Det er mange mannlige tillitsvalgte i Midt-Norge som sitter stille i båten nå. De støtter Giskes kanditatur og håper han tar hele støyten. Giske skal ta sin del. Det er det også mange andre som bør gjøre.

LES OGSÅ: Styret i AUF-Studenter i Trondheim: Trekk deg

