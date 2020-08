Det som er gjort mot Trond Giske, står seg ikke

Saken oppdateres.

Hvilken reaksjon skal nestemann eller -kvinne, som spiller seg ut over Arbeiderpartiets vedtekter, få? Trond Giske har oppført seg som en «griskaill». Likevel handler denne saken om Arbeiderpartiet, og hvordan maktkamper blir iscenesatt utenfor møtesalen. Det er normalt å sverme rundt personer med karisma, makt og status. Det er like normalt å ikke ødelegge denne «teaterformen» med posisjonering, seksualisering og fortielse. Sånn har mennesket holdt på siden tidenes morgen. Kanskje underlig at sånne maktspill fremdeles foregår. Kanskje ikke? Galt blir det, når Trond Giske må ta støyten. Han har da ikke seksualisert Arbeiderpartiets sosiale sammenkomster alene.

Jeg skjønner Arbeiderparti-kvinner så altfor godt. Blikk fra «grakailler» (gra = kåt) sånn generelt, er som å møte en død slimete torsk i menneskestørrelse mål-låst med lyst i blikket, bul i buksa og seksuelle tilnærmelser. Neida, grakaillene utviser ikke selvledelse, når de i et «knips» omformes til «jegvilhasex»-zombier. Det er sunt å bli sint og viktig å si ifra. Følelsen av å bli gjort til et hjelpemiddel og sexobjekt, med trussel om å bli utstøtt hvis man gjør motstand, er urettferdighet. Grrrrr! Man kan bli maktesløs. Likevel, straffen er for høy. Den samsvarer ikke med det Trond Giske har gjort under partiets seksualiserte sosiale sammenkomster. Så lenge ingen har sagt ifra, trodde han nok det var greit, han også.

Gamlingene i partiet har vært stille, mens AUF har tatt ansvar. Det er riktig og bra at de tar ansvar og påpeker det som ikke er bra. Men er det noe muffens i Trøndelag Arbeiderparti? Partiet må legge maktkamper til side, forsone seg og utarbeide strukturer for sosiale sammenkomster, som forebygger seksualisering og spikrer budskapet i alles bevissthet: «Seksualitet er privat! Under alle sammenkomster i Arbeiderpartiet er vi offentlige tillitsvalgte for medlemmer i Arbeiderpartiet, som ikke vil lykkes med seksuell adferd oss imellom».

Skulle det være så vanskelig å ta Arbeiderpartiet inn i 2020 når det gjelder menneskelige relasjoner? I et psykologisk perspektiv krever politikk først og fremst kognitive ferdigheter, empati og evnen til å kommunisere. Ingen seksuelle ferdigheter. Noe alle egentlig forstår.

