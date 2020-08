Farvel til partiet for arbeidere!

Kan det være at fødselomsorgen ikke gir rom for at fødsler tar tid

Uansett hva man mener om metoo: Vi trenger ikke et parti for vanlige folk hvor alle er mer opptatt av å jage og beskylde hverandre for det meste. Alt selvsagt i beste hensikt og sikkert ikke for å albue seg frem til politiske verv.

Jeg tror ikke på noen av dere lenger. Jeg håper at noen har vett og vilje til å starte et nytt sosial-demokratisk parti, så vi som fremdeles tror på samhold og solidaritet har noe å stemme på i fremtiden. Tiden med Arbeiderpartiet er definitivt over. Dere i det partiet kan sette dere sammen og bruke god tid på å gå i dere selv. Toppen på maktmisbruk var da AUF marsjerte ut i samlet flokk. For folk flest sa du? Ikke for meg.

Så finnes det menn og kvinner i arbeiderbevegelsen som fortsatt tør og har sterk nok rygg, så start et nytt parti. Dere er allerede garantert en stemme.

