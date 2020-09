Den vanskelige selvinnsikten og makt

Saken oppdateres.

Årsmøtet i Trøndelag er aldri kjedelig, heldigvis. Årets møte ble vel likevel litt i overkant dramatisk og noe av dramatikken kunne kanskje vært unngått om sentrale aktører hadde vært litt mer ydmyke og hatt litt mer selvinnsikt.

Det var mye snakk om den usunne kulturen når det angår forholdet mellom AUF-ere og menn med makt i Trøndelag Arbeiderparti. Det ble lagt fram vitnesbyrd om uønsket oppførsel og om overtramp. Jeg er overbevist om at en slik kultur ikke er noe spesielt for Trøndelag arbeiderparti. Jeg tør påstå at uønsket og upassende oppførsel finnes i alle partier, lag og organisasjoner. Det er enkeltpersoner som utøver slik oppførsel, ikke organisasjoner. De aller fleste medlemmene og delegatene oppfører seg veldig bra. Dersom vi skal snakke om en spesiell kultur for Trøndelag Arbeiderparti, så må det være at AUF-erne sier fra og ikke aksepterer uønsket oppførsel lenger. Og det er bra. Jeg håper partiet heller kan utvikle denne kulturen med å si fra når ting ikke er slik den bør være, og at en slik utvikling smitter over til andre partier.

Da Trond Giske skrev på sin Facebook-side at han var «ydmyk og rørt» over å bli innstilt som partileder, så må jeg innrømme at jeg trodde ham ikke ett sekund. Kanskje kan jeg tro han var lettet, men ikke ydmyk og rørt. Både Trond og valgkomiteen hadde fått nok av signaler på at han ikke ville bli noen samlende leder for partiet, og de visste hvorfor. Hadde de hatt selvinnsikt nok og tatt signalene, hadde også årsmøtet blitt noe ganske annet enn det det ble, og Trond kunne fått en er verdig sorti. Når AUF-erne valgte å gå ut av salen, så var det selvsagt et veldig sterkt signal, men Trond er vant til å bruke den makt som er nødvendig for å nå sine mål. Det var det AUF også gjorde, de har lært. At ungdommer bruker sin makt, virker surt for de som er vant til å ha makta.

At folk som gjør feil skal få en ny sjanse, er en fin ting, men den nye sjansen bør da ikke være å igjen bli leder for de samme personene som tidligere er krenket. Det bør ikke være vanskelig å forstå at det i beste fall er uheldig. For Trond finnes det mange andre arenaer å få en ny sjanse på. Jeg er ikke bekymret for Trond, han har ressurser og evner nok til å klare seg godt i framtida.

Innsatsen til valgkomiteens leder bør forbigås i taushet.

