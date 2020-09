Mangler legene på legevakta kompetanse?

Stortinget har vært utsatt for et omfattende IT-angrep - innbrudd i flere e-postkontoer

Jeg opplevde det samme selv for litt over to år siden. Smertene oppstod plutselig en ettermiddag, og da det ikke ble bedre, ble legevakten kontaktet. Det ble tatt blodprøver med mer, uten at disse viste noe.

Jeg ble sendt hjem med resept på smertestillende som jeg selvsagt ikke orket hente ut. Det var så vidt jeg orket gå ut til bilen hvor min mann ventet. Det bedret seg ikke, og etter halvannet døgn måtte jeg hentes i ambulanse og ble raskt overført til St. Olav hvor legen straks forstod at tykktarmen var sprukket!

LES OGSÅ: Hege fikk pusteproblemer og lammelser: - Ambulansen kom ikke

Det ble et langt sykehusopphold pga infeksjon, men det gikk bra takket være svært dyktig personell på sykehuset.

Jeg sendte klage til legevakta siden jeg mente legen burde sjekket bedre og også vært litt mer lydhør over de sterke smertene. I sitt svar forsvarte selvsagt leder for legevakta sin ansatte med at sterke magesmerter forekom og kunne være forbigående.

Til slutt står det: «Vi setter pris på at du har tatt deg tid til å informere oss om dine opplevelser, og vi vil bruke dette i arbeidet med god kvalitet på legevakttjenester.»

Selv orket jeg ikke å forfølge saken, men håpet de hadde lært.

Nå undres jeg: Er legevakttjenesten blitt bedre?

