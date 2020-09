Skole fikk politihjelp - ungdom mistenkt for vold

Saken oppdateres.

Nyslått pensjonist er jeg, men ingen ære av den grunn. Arbeidet i 50 år, mer eller mindre, svangerskapspermisjoner, utdannelse osv. Samlivsbrudd som man kommer svært dårlig ut av.

Bosituasjon, som jeg vet at ungdom også sliter med, hvor jeg nå bruker 62 prosent av pensjonen min på husleie.

LES OGSÅ: Pensjonistforbundet nekter å godta trygdeoppgjør

Så satt jeg her i går og så på DW (Deutche Welle), en TV-kanal jeg liker, som viser en dokumentar, Global 3000, med innbyggere i et borettslag som nå er livredde for framtiden da en eiendomsinvestor har kjøpt opp hele greia.

Vi vet alle hvor det bærer. Jeg skal ikke nevne navnet på investoren, men han er norsk. Er nesten sikker på at dette var Berlin. Der bor det også mange pensjonister, ungdommer, nyetablerte familier, enslige, innvandrere og andre. Ikke alle pensjonister har spart opp en formue, det vil jeg bare ha sagt.

LES OGSÅ: «Olga-svindel» i statlig regi

Hvis pensjonen ikke følger prisøkningen, noe den ikke gjør, vil i alle fall min kjøpekraft bli meget svak. Pensjonister: Stem pensjonistpartiet neste år. Ungdommen har nå sitt talerør, noe vi ikke har. Heier på ungdommen, legg merke til at jeg og har vært der en gang.

