(Tanke)eksperiment for el-sparkesykler

Uten å røre mer enn en finger, svever mange lydløst gjennom våre byer. For noen har en drøm om «Hoverboardet», fra filmen Tilbake til fremtiden i 1989, blitt til virkelighet, for andre er det et mareritt. El-sparkesyklene har på kort tid fått mange brukere, men baksiden av medaljen kjenner vi til: De ligger slengt rundt omkring, blokkerer fortau og gjør fremkommeligheten for mange gående, rullende og ikke minst svaksynte og blinde vanskelig. Legevaktene i de store byene rapporterer om til dels alvorlige skader relatert til sparkesyklene og så lenge turene som i dag stort sett erstatter gåturer vil det føre til dårligere folkehelse. Heller ikke argumentet om miljøvennlig transport er riktig. Forskere fra North Carolina State University regnet i 2019 ut at el-sparkesyklenes utslipp tilsvarer 25-50 prosent av bilkjøring og er dermed langt høyere enn utslipp fra kollektivtransport, sykling og gåing.

Konklusjonen er altså klar: Reguler bort utleie av el-sparkesykler– skrot sparkesyklene for godt.

Men vent litt, la oss i et tankeeksperiment ha de negative sidene i bakhodet, men også se på muligheten som denne nye typen mobilitet med rett bruk kan gi samfunnet.

Siden stillestående rulling som erstatter gåturer i sentrumsnære områder har negativ samfunnseffekt må bærekraftig bruk av el-sparkesyklene erstatte bilturer. Potensialet for det ligger i periferien og på mindre steder, hvor mikromobilitet «on demand» kan hjelpe flere til å ha bedre adgang til holdeplassene for kollektivtransport. Slik kan flere av oss blir fristet til å la bilen stå.

Vi foreslår at det forsøksvis opprettes et nettverk av mobilitetsstasjoner i gangavstand for mange. Parkeringskonflikten løses med tilrettelagt parkeringsareal for syklene og med lademuligheter reduseres ressursbruken til innsamling og vedlikehold av doningene betraktelig.

Mobilitetsstasjonene kan utvikles videre med el-bysykler, fraktesykler, delingsbiler og det nye som måtte komme av mikromobilitet. Andre tjenester som gjenbruksstasjonen, automaten for henting av pakker eller den kjølte matkassen, verktøydeling kan legges til og kanskje en ligger matbutikk ikke langt unna. Koblet sammen med holdeplasser for offentlig transport kan mobilitetsstasjonene bli et viktig samlingssted i nabolagene og bidra til aktivt byliv.

Gjennom mer tid hjemme har vi i de siste månedene sett viktigheten av et godt nærmiljø. Om vi bruke mikromobilitet og mobilitetsstasjoner som et redskap til å få mer liv mellom husene og få mennesker til å møtes, vil det være verdt investeringene. Vi kan legge til en benk og kanskje lager noen et drivhus, et lite verksted eller en café som vi kan rulle eller gå til.

Sammen kan vi finne ut om rett plassering og bruk kan gi ståhjulingene en meningsfull rolle med merverdi for (by)livet vårt. Og mens vi tenker og tester bør vi alle gå, kjøre, rulle og parkere med vett. Snubler du over feilparkerte el-sparkesykler bruker du emneknagg #tilhinder, eller klistremerker fra Blindeforbundet med samme budskap.

Om du ennå er provosert over el-sparkesyklene, kan vi forsikre deg om at de vil forsvinne (om midlertidig) når vinteren kommer i år også. God høst!

