Til redaktør Husby

Ingen klapper for Alberto, som går permittert for 24. uke på rad

Kjøpekraften for pensjonistene går ned for femte gang i løpet av de siste seks årene

Saken oppdateres.

I et oppslag i Adressa denne uka, der en ny varsler forteller om en episode på et hotellrom i Trondheim for noen år siden, blir det prestert et absolutt lavmål av redaksjonen. Det ble foretatt en presseetisk vurdering som står til stryk.

LES SAKEN: Ingrid Resell Krogstad varslet mot Trond Giske. Nå forteller hun sin historie

Et oppslag som dette gagner ingen, og iallfall ikke pressens rolle som kritisk kommentator og folkeopplyser. Oppslaget viser bare at Adressa ikke utviser forventet takt og tone. Og det skaper ubehag, for hvem blir det neste offeret? Og hvor setter dere grensa for hva som skal komme på trykk ved neste korsveg?

FRA SJEFREDAKTØREN: Derfor publiserer vi

Som redaktør er det lov til å vurdere om enkelte oppslag kan føre til at avisa gjør seg sjøl uinteressant som kilde til informasjon og økt forståelse, særlig når avisa går inn i rollen som markskrikersk sladderkjerring.

Det er å håpe at det blir en etisk debatt i redaksjonen om dette var rett, sett i ettertid.

LES OGSÅ: - Jeg er så skuffet over mitt eget parti

LES OGSÅ: Rita Ottervik: - Vi har ikke sett dette godt nok

LES OGSÅ: Tanker fra et medlem i Arbeiderpartiet

LES OGSÅ: Konflikter og maktkamper i Arbeiderpartiet: Ap trenger Trond Giske

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter