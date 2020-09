Jeg kjenner på at arbeidsgiver bruker for mye på IKT - og for lite på utdanning

Hva kan man lære av «Ex on the Beach»? Det har Fredrik prøvd å finne ut

Nylig kom arbeidsforskningsinstituttet AFI hos OsloMet med en rapport som avslører hvordan det i mange norske kommuner er for tilfeldig og for lite tilrettelagt hvordan kompetansearbeidet til arbeidstakere foregår. Det er veldig urovekkende med tanke på at vi går inn i en tid hvor tjenestebildet og utfordringene vi står overfor er i drastisk endring.

Det må være et tydeligere lederansvar i Kommune-Norge å følge opp funnene i denne rapporten. Skal arbeidstakerne bli tatt på alvor, må læring på arbeidsplassen bli tatt på alvor. En av de verste følelsene en arbeidstaker kan ha er å møte opp på jobb og kjenne at man ikke er flink nok eller ikke mestrer de arbeidsoppgavene som skal gjøres. Det fører til at man ikke yter gode nok tjenester, større sykefravær og ytterste konsekvens at folk bytter jobb. Vi må ta vare på våre flinke arbeidstakere som står i bresjen for velferdsstatens tjenester.

Vi ser at mange av de største utfordringene i årene fremover er et godt nok tjenestetilbud innen helse- og omsorg. Vi har allerede gode mulighet for etter- og videreutdanning for mange av fagarbeiderne i kommunene, via Trøndelag høyere yrkesfagskole. Det krever at kommunene setter av nok midler for å gi sine ansatte permisjon med lønn.

For å utvikle gode tjenester slår rapporten fra AFI fast at vi trenger mer læring igjennom kollegaveiledning, tverrfaglige nettverk og mer formell utdanning (som for eksempel fagskole).

Jeg og mange andre medstudenter kjenner på at det brukes for mye penger fra arbeidsgiver på å investere i nye IKT-systemer og velferdsteknologi som ikke blir tatt i bruk, sammenlignet med hvor lite man bruker på etter- og videreutdanning av fagarbeidere.

Det er ikke manglende IKT-systemer som gjør at mange fagarbeidere frykter hva morgendagens arbeidsdag bringer. Det er mangelen på kompetanse til å løse de oppgavene vi står ovenfor. Det må investeres mer i de fagarbeiderne vi allerede har, for å sikre at de kan stå i yrket sitt i mange år fremover.

