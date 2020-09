Retten til å krenke Profeten

Høy strykprosent: - Det er tydelig at mange tar for lett på teoriprøven

Vi lever i de krenkedes tidsalder, der devisen er blitt: «Jeg er krenket, derfor er jeg.» Tyskervitser, kleine sjekketriks og transfobe tvitringer mottas alle som krigserklæringer, og de skyldige må betale såvel økonomisk som sosialt. Det er likevel ingen som står hardere på sin rett til å bli krenket, og til å slå tilbake mot krenkerne, enn enkelte grupper av muslimer.

Mye dårlig oppførsel fortjener utvilsomt å kritiseres, men motstanden mot krenkende ord og handlinger kan umerkelig ta overhånd og gjøre den offentlige samtalen vanskelig, for ikke å si umulig eller tilmed straffbar.

Det er ingen tvil om hva en organisasjon som SIAN ønsker å oppnå ved å skjende Koranen. Og når deres opptreden utløser voldelige motdemonstrasjoner har de fått det akkurat slik de vil. Min sympati med Lars Thorsen er - forsiktig formulert - liten. Men det kan være verdt å få med seg at det i disse dager pågår en rettssak i Paris mot folk som bidro til angrepet på Charlie Hebdo i 2015, der 12 mennesker ble drept for den samme forbrytelsen Thorsen gjør seg skyldig i, nemlig å krenke islam.

Lars Thorsens ytringsfrihet er hverken mer eller mindre viktig enn ytringsfriheten til journalister og tegnere i Charlie Hebdo. Som talsmannen for organisasjonen Ex-muslimer i Norge påpeker, er det farlig å kritisere Koranen, Profeten Muhammed eller den islamske religion. Mange steder, som Pakistan, Iran og Saudi.-Arabia praktiseres dødsstraff for slik blasfemi. Og der staten ikke hevner blasfemi, er det nok av dem som vil utføre straffen på egen hånd.

Nå omgås jeg mange muslimer, praktiserende så vel som frafalne, og har ingen problemer med Islam som religion. For mange millioner mennesker er Islam en åpning mot en dypere virkelighet. Koranen provoserer meg ikke mere enn Bibelen, og jeg klarer ikke å hisse meg opp over Profetens Muhammeds livsførsel. Heller ikke tror jeg at norske muslimer går med planer om å innføre sharialover og utrydde den etnisk norske befolkningen (hva nå den måtte være). De muslimene jeg kjenner har faktisk like mange og ulike politiske holdninger som de norske. Tenk det.

Det er likevel ikke til å komme fra at Islam rommer uhyggelige tendenser. Det er viktig at muslimer i Norge lærer seg å tåle kritikk av sin religion, slik de kristne har måtte tåle kritikk av sin. Jeg har ingen sympati med demonstranter som banker opp fiender av islam. Derimot har jeg stor sympati med de mange ofrene for muslimsk fanatisme som jeg har møtt både i Norge og i Midtøsten.

Jeg holder meg derfor for nesa, og forsvarer Lars Thorsens rett til å være ufin.

