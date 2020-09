Stor takk til Espen Berg Trio!

For ti år siden kunne valget hans veltet hele klubben

Saken oppdateres.

Fredag 4. september var jeg på konsert med det fantastiske bandet til jazzpianisten Espen Berg. For en pianist, for et band!

Fra første akkord var jeg solgt. Jeg kjente etter måneder med kulturell tørke at livskraften og gleden kom sigende på nytt. Kjente også på en sterk takknemlighet: Tenk at vi har sånne musikere her i byen.

Så står de der da, de tre med hvert sitt instrument og gir alt! Levende musikk, servert fra byens beste scene. Dokkhuset er en perle i byen vår. Her kommer musikere med vanvittig mange øvingstimer bak seg og holder konserter.

Det har nok kostet, å bli så dedikert og hengitt til instrumentet og musikken, men de byr på seg selv og hele sitt liv for at du og jeg kan ta i mot og få nye perspektiver og sterke opplevelser.

I den tiden vi lever i nå tror jeg at musikken blir viktigere enn noensinne, så kjære Espen Berg og alle musikere og kunstnere i denne byen: Tusen takk.

