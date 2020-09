Kvalifikasjon: trønder

- Folk har kjørt helt fra Trondheim for å kjøpe

Saken oppdateres.

NHO sin sjef presterer å si på NRK radio at «det er for få trøndere i verden». Det provoserer.

Og det fordi dette kan bare ha én mening: Og det er at å være trønder er en kvalifikasjon i seg selv. Det er å ignorere kvalifiserte og kunnskapsrike med opphav fra andre landsdeler.

Skulle like å oppleve ham et jobbintervju hvor man utelukker beste søker som er for eksempel rogalending.

Trøndersk selvgodhet av verste sort er dette.

