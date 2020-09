Alderdom, korona og hjemmekarantene

Mann siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge

Saken oppdateres.

Covid-19! En skremmende sykdom som fikk de fleste eldre til å isolere seg i frivillig hjemmekarantene. Om man måtte ut et ærend så ble det gjort til tider da det var få mennesker å møte på. Om det gjelder enslige, par eller de som bor i sykehjem har det blitt måneder med mye alenetid og savn av fellesskap og kontakt med nære og kjære.

Pensjonistforbundets tildeling av nettbrett i flere sykehjem ble en ny og trivelig opplevelse for de beboerne som fikk møte sine kjære på nett. Et godt tiltak, men dessverre ikke nok til alle. Ulike hjelpetjenester fikk så mye ekstraarbeid at det ble knapt med sosiale tiltak.

Svært mange har følt på isolasjon og ensomhet i institusjoner og private hjem. Eldre i institusjon har dessverre gått bort uten at familien har kunnet være hos dem til avskjed!

Det ble noe bedre da der ble mulig å få noen korte møter mellom eldre i sykehjem og pårørende og venner. Vi trodde det var begynnelsen på bedre tider, men ulike forhold har ført til økt smittespredning og nye begrensninger.

Det er få og korte besøk i sykehjem og hjemmeboende holder seg stort sett hjemme, mange aleneboende i ensomhet. Ensomhet påvirker blodtrykk, immunforsvar og stresshormoner. I tillegg medfører det savn, tristhet, inaktivitet og sorg!

Vi vil med dette oppfordre unge og gamle til å være svært forsiktige og følge smittevernreglene. Det vil være det beste for oss alle. Vi bør greie det sammen slik at vi etter hvert får oppleve bedre og tryggere dager.

