Frps flyktningehykleri

Saken oppdateres.

Frps Sivert Bjørnstad sier til Adresseavisen 9. september at han ikke tror «vi løser situasjonen i Moria med å hente 50, 100 eller 150 til Trondheim», og argumenterer dermed mot en påstand ingen har kommet med. Men det er åpenbart at for hver eneste flyktning som hentes ut, letter presset.

Videre påstår han at de vi henter ut fra Moria ikke vil være flyktninger.

En flyktning er ifølge FN en person som er tvunget til å forlate hjemlandet sitt på grunnlag av «trusler mot liv, kroppslig integritet eller frihet» (UNHCR Resettlement handbook, 2011).

Det er åpenbart at svært mange av de som befinner seg i Moria er i en slik situasjon. Men hvorfor er de det? For å svare på det må vi ta en kort historietime.

Som de gjorde foran angrepet på Afghanistan i 2001 som fikk lignende tragiske konsekvenser, støttet Frp i 2003 som kjent helhjertet opp om USAs folkerettsstridige angrepskrig mot Irak.

Framveksten av den Islamske Staten var et direkte resultat av det forutsigbare kaoset som da fulgte etter angrepet.

Den Islamske Staten var igjen en helt sentral årsak til at konflikten i Syria ble en så brutal og langvarig krig som den ble, og dermed til de store flyktningestrømmene fra regionen.

Og nå forsøker Frp altså å vinne fremmedfiendtlige stemmer ved å benekte at de samme flyktningene er nettopp flyktninger.

Men flyktningekatastrofen og kaoset i Moria er virkelig. Og ikke nok med det. Det er en direkte konsekvens av Frp-politikk. Ikke la dem narre deg til å glemme det.

