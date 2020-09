Fosenbrua like viktig for Trondheim

Timer før Jämtland blir rødt igjen skyndet nordmenn seg over grensa for å handle

Planer for bruforbindelse over Trondheimsfjorden (Flakk-Rørvik) skal vises på «Fosenbru-konferansen» på Ørlandet 22. september i år. Første byggetrinn er ventelig bru over Stjørnfjorden. Det vekker stor interesse på hele Fosen. Det burde vekke like stor interesse i Trondheim. Det åpner nye forsteder for byen; nye boligområder og nye næringstomter.

Bruforbindelse Flakk–Rørvik (der ferja går i dag) er planlagt som flytebru kombinert med fast bru inn mot land ved Flakk. Den vil tillate store skip og konstruksjoner fra Kværner Verdal å passere.

Både teknologi og kostnader er prosjektert omtrent som flere av bruforbindelsene planlagt på «fergefri E39». Å kjøre over brua vil trolig vil ikke behøve å koste mer enn dagens ferge. Da kan brua finansieres utenom «Nasjonal transportplan» og statsbudsjettet?

For hele Fosen blir det en revolusjon. Både fra Ørlandet og kanskje fra Osen kan man nå Trondheim på én time? Det er grei avstand for dagpendlere? Dagstur til sykehus og teater?

For Ørlandet flystasjon kan det være avgjørende for rekruttering av teknisk nøkkelpersonell.

Like viktig blir det for Trondheim. Trondheim vokser kraftig og vil nok fortsette med det. Alt i dag er det stor mangel på næringstomter og boligbygging på dyrkamark er ikke OK lenger.

I Indre Fosen er det store områder egnet for både næringstomter og boligbygging uten å ta dyrka mark og god skog. Selv om fergene går tett og ganske raskt, blir det noe helt annet med bru: Åpen hele døgnet, ingen kø, ikke behov for å eie bil på begge sider av fjorden.

Å bosette seg på Fosen blir bare som en annen forstad til Trondheim, som Melhus, Malvik, Skaun og Stjørdal. Raskere enn til Orkanger og Støren? Bedrifter og andre kan få servicefolk fra byen på timen?

Bru over Trondheimsfjorden, Fosenbrua, trenger aktiv støtte fra Trondheim; næringsliv, politikere og administrasjon i by og fylke. Lær mer på Ørlandet 22. september!

