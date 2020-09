Er det på tide å invitere sherpaer til å bygge stier og trapper i Bymarka?

Det er ingen tvil om at dette er et fremtidsrettet tiltak

Saken oppdateres.

Folk strømmer til Bymarka. De siste årene har langt flere gledet seg over å ha naturen så tett på byen. Korona-tider, Turistforeningens Topp7 og Til Topps er eksempler på at stadig flere får øynene opp for marka.

Det positive med dette er at mange får mosjon, og får oppleve den fine naturen. På den andre siden har det ført til stor slitasje på stinettet til kjente og nye turmål. Etter hvert som stiene blir slitte og bløte, utvides de til større og større områder utenfor stiene.

LES OGSÅ: På vegne av alle de som ikke fant seg en parkeringsplass i Bymarka

LES OGSÅ: Takk til løypemannskapet i Bymarka

Nå bygges det sherpastier og trapper over det ganske land, pt. ca 200. Kanskje er det på tide at Trondheim kommune engasjerer sherpaer til å utbedre eller bygge nye stier og trapper i Bymarka på de mest utsatte og belastede steder. Det er vel ingen tvil om at de kan bygge stier og trapper som holder i all slags vær. I Nepal bygger de ikke bare trapper, men også solide og naturvennlige stier!

Det er et uttalt ønske om at folk skal komme seg ut i naturen, og å være fysisk aktive. Derfor bør vi innse at trafikken bare vil øke, og at vi snarest må legge tilrette for dette.

Det har jo blitt slik at mange flere vil oppleve de hotteste stedene, som Storheia og Bosbergheia, og i tillegg de mer bortgjemte stedene, som legges ut med bilder på Facebook !

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno