Noen ord fra en ufør beboer på helsehus

Saken oppdateres.

Hei, her kommer noen ord fra en ufør beboer, noe minus og noe pluss. Jeg tar noe pluss først.

Nidarvoll Helsehus er en veldig trivelig og flott plass. Det er som en oase midt i byen, flotte store trær, grønne plener og et stort tun med bord og benker hvor vi kan gå ut med en kaffekopp og sette oss ned og la kroppen og øyet hvile på omgivelsene. Men det er vanskelig og være her, og jeg skylder på koronaen som så mange andre gjør.

Det er mitt første besøk på Nidarvoll, her skal det være rehabilitering for de fleste, uansett hva som feiler dem. Om det er noe kroppslig eller i hodet; alle blir plassert sammen.

På min avdeling er vi mange som trenger mye hjelp, både med og komme oss ut av senga og komme oss opp i senga, pluss mye annet jeg vel ikke behøver å beskrive noe nærmere.

Personalet har det ikke så greit heller, det er stadig noen borte fra jobb og de melder som regel ifra samme morgen. Det kan jo være korona. Ikke ta noen sjanser. Hva blir resultatet da? Én til to færre på jobb, ikke så mange å ringe til. Det må jo være de som har fridag da. De er snille, tenker på sine kolleger og pasienter, så de kommer.

Så skjer det samme på ettermiddagsskiftet, hva skjer da? Jo noen må da gå dobbelt skift, altså dobbelt vakt. Det er tøft i denne jobben. Det er mange flotte damer i staben din, helsedirektør Helge Garåsen, men det er også noen som ikke forstår at vi pasientene trenger hyggelige og blide damer og ikke har en maske med sure miner som kommer av for stort arbeidspress som igjen gir et dårlig miljø og en skarpere atmosfære mot oss pasienter.

Jeg har ofte lest i Adressa at du uttaler din bekymring over at fraværsstatistikken til Trondheim kommune sine helsehus, og det er bare én mann som gjøre noe med det og det er direktøren selv, Garåsen.

Stell med damene dine, skaff dem flere kyndige hender og utstyr i jobbsammenheng så vil du fort få andre tall på din fraværsstatistikk, la dem få noen ekstra korona-kroner av alle dem som gis ut for all den springingen de gjør. De springer og springer hele dagen, så det er ikke noe rart at det blir minus på statistikken. De vil også ha noe igjen for dobbel arbeidsinnsats, og de vil ha sine fridager uten og bli oppringt med spørsmål om å komme på jobb.

Jentene dine trenger en hjelpende hånd. La dem i tillegg til det andre få litt ekstra støtte, litt vennlighet og respekt for den jobben de gjør.

Det er en kjempefin gjeng som er her på Nidarvoll, jeg takker for all hjelp jeg har mottatt, i senga med vask og stell, servering i senga, god mat og trivelige øyeblikk med smil og latter innimellom all springing til neste pasient som også trenger hjelp.

Dere har min største beundring for jobben dere gjør og takk igjen, noen skulle ha blitt nevnt litt ekstra, men …

