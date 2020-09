Sivert Bjørnstad svarer: Migrantene må hjelpes i nærområdene

Kommunen svarer om turstier: Her er det prekært behov for oppgradering

Ronny Kjelsberg fra Rødt skriver at det er Frps skyld at det i dag oppholder seg tusenvis av migranter og flyktninger i Moria-leiren og i andre leire i og ved Europa. Det er selvsagt ikke riktig. Og hadde det vært riktig, så hadde svaret uansett vært det samme som det er i dag: Det er langt bedre å hjelpe folk i nød i nærområdene, enn å plukke ut noen heldige som får komme til Norge. For hver asylsøker vi henter til Norge kunne vi ha hjulpet et par hundre syriske flyktninger i Jordan, eller andre naboland. Det betyr at vi kunne ha hjulpet over 10 000 flyktninger for den samme summen vi nå bruker på å hente og integrere 50 asylsøkere fra Moria-leiren.

Beskyttelsesgrunnlaget til de som nå er i Moria, er usikkert. Alle der har reist gjennom trygge land for å komme seg til Hellas. Den største gruppen er menn fra Afghanistan, hvor det er vanlig at familier sender ut unge menn for å få opphold. Reisene må asylsøkerne kjøpe av menneskesmuglere og disse er dyre. Det er derfor også vanlig at de som reiser som asylsøkere, har mer ressurser enn de mest fattige og trengende i området de reiser fra. Selv om bildene fra Moria gjør sterkt inntrykk og forholdene der er svært dårlige, betyr det at det er andre mennesker som har enda større behov for vår oppmerksomhet.

Det er særlig fire grunner til at vi ikke bør plukke ut noen få, heldige asylsøkere som skal få komme til Norge:

Man tar hjelp fra andre som trenger det mer, og gir det til noen som trenger det mindre. Ved å signalisere at asylsøkere nå blir hentet til Europeiske land, vil enda flere reise. En reise som er dyr og svært farlig, og hvor mange dør på veien. Asyltrafikken opprettholder pengestrømmen til kyniske menneskesmuglere og kriminelle nettverk. Det kommer langt flere familiegjenforeninger til asylsøkere enn kvoteflyktninger.

