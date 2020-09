Skjønnheten og udyrene

Kommunen svarer om turstier: Her er det prekært behov for oppgradering

Saken oppdateres.

Norske medier berømmer til stadighet Birgit Skarstein som har rodd og staket seg inn i seg inn i hjertet til hele Norge. Hele Norge? Dette helstøpte, tapre og livsbejaende mennesket som er en av våre ypperste idrettsutøvere, har møtt mye uforstand og motgang på veien opp og fram. Hun har vist at hun ikke kjenner grenser i kamp mot sin funksjonshemning sammen med Lars Monsen. Fra henne selv vet vi nå at mange mennesker ville sette grenser for henne å nå nye mål. Hvorfor er det slik i et land som ofte poserer for likestilling og full deltakelse? Selv ikke enkle etiske normer når fram til folk som tror det er en livsoppgave å harselere, ironisere og nedvurdere sårbare grupper som funksjonshemmede. Er det ondskap?

LES MER: Skarstein blir såret og provosert over dansehetsen

Birgits deltakelse i «Skal vi danse» avslørte en sump der noen godter seg med spydigheter og sjikane, helst anonymt i sosiale fora. Åpent står nok ikke dyrkerne av denne kulturen fram. De produserer forakt i sinnets mørke avkroker med janteloven som bibel – «du må ikke tro at du er noe». De tramper frydefullt på utsatte grupper sammen med sine sjelsfrender bak klisjeen at de må beskytte dem mot seg selv. Nå er det Birgit som ikke vet sitt eget beste. Hun «ødelegger» jo programmet!

LES MER: Publikum ga stående applaus etter at Birgit Skarstein hadde danset

Birgits fantastiske danseoppvisning har brutt en ny grense og satt en ny standard for funksjonshemmedes muligheter. Hun åpner øynene for oss som vil se. Hun har vist dansens skjønnhet på en intens måte og gitt oss en annen dimensjon av estetisk opplevelse. Hun setter de som sjikanerer og alle spydigheter på plass. Ja, jeg kan! Eventyret om skjønnheten og udyret har en god slutt. Birgits eleganse, rytme og vakre framtreden på dansegulvet vil også få en god slutt. De skjulte udyrene vil til slutt sprekke av sinne for skjønnheten vil nok sveve videre over gulvet. Takk Birgit for at du med din sjarm, vakre smil og vilje holder udyrene der de hører hjemme. I sumpen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter