Hva skjer på Møllenberg?

Kommunen svarer om turstier: Her er det prekært behov for oppgradering

For kort tid siden skjedde en livsfarlig voldsepisode på Møllenberg; en ung mann stakk en annen med kniv. Væpnet politi rykket ut, gjerningsmannen ble funnet og arrestert, den knivstukne var heldigvis ikke livstruende skadet.

Det er ikke første gang voldsepisoder skjer i bydelen, det begynner å bli smått utrivelig å bo her. Er dette en tilfeldig utvikling?

De seinere årene har hyblifiseringen eksplodert, stadig flere bygårder er bygd om til hybelhus. Etter bystyrets noe tafatte forsøk på å begrense virksomheten, heter det nå «studentkollektiv» og er fullt lovlig.

Resultatet av denne boligspekulasjonen er stadig flere boenheter med studenter og andre leieboere som ikke har noe ansvar for bolig eller boforhold. Dette har igjen ført til en utagerende festkultur med mye rus og festbråk, som naturlig nok er svært sjenerende for andre beboere.

Mange får nattesøvnen ødelagt fordi altfor mange studenter ikke forstår at de faktisk oppholder seg i et boligstrøk og ikke i en studentby. Og at politiet ikke har kapasitet til å gripe inn. Vi som bor her har også inntrykk av at det heller ikke bare er alkohol som nytes på mange av festene, men at det også er andre stoffer i omløp. Undertegnende kjenner konkret til at det for noen år siden ble funnet hasjplater for 100 000 kroner i muren nedenfor Bispehaugen Skole.

I fjor på denne tida fant jeg en tidlig søndag morgen en ukjent dynejakke og en sminkepung på badet. Blant sminken lå også et kredittkort, som viste at en ung dame hadde vært inne i leiligheten på natta. Hun hadde tatt med seg et par pakker med laks fra kjøleskapet før hun forsvant.

Jeg fikk tak i den unge inntrengeren via bankkortet, og det viste seg at hun i ruset tilstand hadde kommet seg inn i leiligheten via en takterrasse, som hun igjen hadde nådd gjennom å klatre opp på taket(!). I forrige uke meldte en nabo lenger borte i gata om en tilsvarende episode: Midt på natta fant han en halvnaken, beruset ungdom krypende på alle fire midt på stuegolvet.

Jeg tror bildet begynner å bli rimelig klart: Møllenberg forslummes. Og årsaken er en tiltagende mengde leieboere uten tilknytning til strøket, som i likhet med boligspekulantene ikke bryr seg om den negative utviklingen. De skal likevel ikke bli boende.

Bakklandet og Møllenberg har etter at begge boligområdene ble reddet fra riving på 1970-tallet framstått som Trondheims stoltheter. Vi liker å skilte med «trebyen Trondheim». Og Møllenberg har vært et usedvanlig hyggelig sted å bo.

Nå må området reddes på nytt. Vi som beboere krever at politikerne i bystyret kommer opp med tiltak som virker! Politikerne må slutte å si at det ikke nytter: Alt som mennesker har stelt i stand, står det også i menneskelig makt å rydde opp i. Vi som bor her fast, nekter å betale prisen i form av forslumming for at spekulantene skal slå seg opp til mangemillionærer.

