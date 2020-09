Færre jobber - ikke færre rettigheter

Reisepanelet anbefaler: Her er tipsene for høstferien

Våren 2020 var en krevende tid for de aller fleste. Covid-19 gjorde det vanskelig for flere studenter å gjennomføre studiene sine, få sommerjobb og flere som avsluttet graden sin i vår står nå uten jobb. Jobbmarkedet i Norge har minsket og 289 000 stod uten jobb eller var bare delvis i jobb i juni. Dessverre er det oss unge det går utover.

Tall fra SSB for fjerde kvartal viste at det var en jobb nedgang på 11 prosent for unge under 25 år, noe som skyldes en spesielt stor nedgang i nyansettelser.

Som følge av at det blir færre jobber og større konkurranse om jobbene, kan det være enkelt å tenke at så lenge jeg får en ok lønn på konto hver måned, hva har det da å si at jeg jobbet en time ekstra uten tillegg eller at vaktlisten kommer i tide? Ikke mye tenker du sikkert, men det er akkurat i disse krisetider det er viktig at våre rettigheter står sterkt. Hvis ikke kan det hende at det fører til flere og mer alvorlige brudd som går utover flere enn akkurat deg.

Det finnes useriøse arbeidsgivere som ikke er er klar over rettighetene i arbeidslivet eller som verre er hopper bukk over godt kjente rettigheter for å tjene seg selv. På 45 prosent av arbeidsplassene LOs sommerpatrulje sjekket i år fant ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven. Det er en økning fra 39,2 prosent i fjor. Det skal sies at bedrifter har hatt en vanskelig vår, men de har fortsatt krav til å følge arbeidslivets lover og regler.

Som arbeider har du rett på en skriftlig arbeidskontrakt. Kontrakten skal inneholde hvem som er arbeidsgiveren din, hvor mye du skal jobbe, hvilken lønn du får og hva slags arbeid du skal utføre. En muntlig avtale er også forpliktende, men den skriftlige arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiver mot misforståelser om hva dere ble enige om og hvilke rettigheter og plikter du har.

Når du starter i en ny jobb har du også krav på opplæring og denne skal være lønnet. Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres, informasjon om regler for helse, miljø og sikkerhet, samt en gjennomgang av øvrige regler som gjelder på arbeidsplassen.

Du krav på pause på en halvtime hvis du jobber 8-timers arbeidsdag. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen har du krav på å få betalt pausen. Jobber du over ni timer i løpet av 24 timer har eller 40 timer i løpet av en uke har du krav på overtidstillegg. Er det en tariffavtale (avtale om lønns- og arbeidsforhold mellom en fagforening og arbeidsgiverorganisasjon) på bedriften har du krav på overtidstillegg etter 37,5 timers uke.

Det som er nevnt her er bare noen av rettighetene du har. Er du usikker på dine rettigheter så er det bare å sjekke ut nettsidene til LO eller Arbeidstilsynet for tips. For selv om korona-pandemien har gjort kampen om jobbene større er det viktig vi ikke tillater oss å gå på kompromiss med rettigheter opparbeidet gjennom år med kamp.

Tillater vi oss kompromisser i dag er det ikke bare din arbeidsdag som blir litt tyngre, men det kan også bety at arbeidsdagen til kollegaene dine og de som kommer etter deg blir enda tyngre.

