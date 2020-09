Ungdom fra Selsbakk: Demensforskning trenger mer penger

Disse bransjene sparer minst og mest til din pensjon: Her er tre grep du kan ta for å få utbetalt mer

Vi er seks engasjerte ungdommer fra Selsbakk ungdomsskole som har innsats for andre til valgfag. Vi gjør mye forskjellig for å glede, inspirere, hjelpe og motivere andre. Samme som i fjor starter vi skoleåret med å samle inn penger til forskning om demens, og informere andre om sykdommen. Det er viktig at demensforskning får mer penger fordi de ikke vet hvordan man kan forebygge demens. For å forske på dette trenger de flere ressurser. Dette er en alvorlig sykdom nettopp fordi den ikke kan forebygges og vi har veldig lite kunnskap om den. I Norge er det over 77 000 mennesker med demens og de vil dobles i løpet av de neste tiårene om vi ikke finner en behandling.

På grunn av covid-19 får vi dessverre ikke gått rundt fra dør til dør, slik vi har pleid å gjøre. Det synes vi er veldig trist fordi det var en fin mulighet til å gi penger til dette formålet. Derfor bruker vi andre måter til å informere og samle inn penger på. Om du ser plakater, vipps-nummer eller flyers som informerer om denne sykdommen, blir vi veldig glade om du viser interesse eller donerer.

