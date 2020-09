Bompenger nok en gang

Saken oppdateres.

Elbilforeningens vrede og misnøye over forslaget om at elbilene sannsynligvis i fremtiden må betale for sin veibruk, i likhet med oss andre, er lett å forstå.

Hvem ville ikke blitt opprørt og forbannet over å måtte betale en «skatt» de var lovet å slippe? Staten hadde jo attpåtil betalt romslig for at de skulle velge nettopp dette kjøretøyet. At undersøkelsene det refereres til viser at 94 prosent av elbileierne er svært godt fornøyd med sitt elbilvalg, er som forventet. Det skulle ellers bare mangle.

Med andre ord, et rent økonomisk motivert valg, totalt løsrevet fra deres miljøengasjement. Og at dette avgiftsregimet hittil har veltet regningen for bom, ferje og parkering over på andre bileiere, synes heller ikke å bekymre.

