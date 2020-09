Det gedigne paradoks - hvor er media?!

Innrømmer svikt: Manglet liste over hvem som var til stede under fredagsbønnen

Nylig la WWF frem en stor rapport der man slo alarm om tap av biomangfold i verden idag. Tap av biomangfold er av FN rangert som en enda større fare enn klimaendringene. Det er altså god grunn til å bli oppskaket og kanskje legge om politikken for å ta vare på biomangfoldet.

Arter forsvinner i rekordfart, også nøkkelarter. Det er dramatisk, skulle man tro. Politikerne har de siste dagene blitt intervjuet om hva de mener om dette og både Erna Solberg, Sveinung Rotevatn og lederne av mange parti har kappes om å få frem sin dype bekymring. Regjeringen slår seg også på brystet gjennom sitt arbeid med å rense opp og tilbakestille et tidligere skytefelt. Litt av en bragd. De har brukt 15 år og nesten 600 millioner på dette, noe leder i Adresseavisen påpekte forleden. Bra!

Det snakkes mye om tap av biomangfold i alle mediekanaler for tiden. Jeg følger mye med i nyhetsbilde på ulike kanaler. Ikke en eneste gang har hverken journalister eller politikerne klart å koble denne nyheten med biomangfoldet som er i fare med det mest vanvittige som pågår i vår tid og se paradokset, ja selve den digre elefanten i rommet.

Som sikkert alle etterhvert er kjent med forandres Norge i dag i et tempo vi ikke har sett siden istiden. Et areal større enn samtlige norske byer og all annen norsk industri til sammen avsettes til ødeleggende vindindustri.

Dersom skytefeltet på Dovre kostet 500 millioner å «reparere», hvor mange hundre milliarder vil det koste å tilbakeføre naturen etter de nesten 100 vindindustriområdene, for det er vel planen når konsesjonene går ut? Og hvem skal betale regningen etter de utenlandske eierne? Jeg ser ikke bort ifra at det blir kommunene.

Men hvordan tilbakeføre sprengte fjell, svære veier og drenerte myrer f.eks? Og sist, men ikke minst; hjelper det på tap av biomangfoldet i dag, dette som jo var så viktig for Rotevatn og co? Hvordan kan Erna Solberg så stolt si at vi tar tap av biomangfold på alvor når hun i neste omgang raserer Norge i et tempo som vi aldri før har sett?

Det finnes flere rapporter fra blant annet Tyskland som viser de store følgene vindindustri har for for eksempelvis insekter. Vi vet konsekvensen for fugler, for eksempel på nordvestlandet der uforståelige NVE avgjørelser har ført til at turbiner skal plasseres midt i viktige fugletrekk, eller på Frøya der både falk, hubro og havørn flyr i området med turbiner.

Vi kjenner til all mikroplasten som spres i naturen som følger av rotorbladene og selvsagt konsekvensene ved oljeutslipp fra turbiner, drenering av myrer med dertil svære metangassutslipp, tusenvis av tonn med sement med dertil CO 2 utslipp, kort levetid og manglende mulighet til å resirkulere materialene, bare for å nevne noen få konsekvenser av denne irreversible industrialiseringen av landet vårt. Vi vet påvirker biomangfoldet negativt i et enormt omfang vi trolig aldri har sett maken til tidligere. Men det er jo en del av det grønne skiftet og Regjeringen tar tap av biomangfold på alvor, så da så.

Hva er det som gjør at hverken politikere eller journalister ser dette gedigne paradokset? Tausheten fra media minner meg om da vi demonstrerte mot vindindustri foran Stortinget i september i fjor, 1500 mennesker var vi fra hele landet og ikke en eneste journalist fant det verdt å dekke demonstrasjonen. Hvorfor blir ikke Storting og Regjering stilt til ansvar for nettopp ødeleggelse av biomangfold ved den industrialiseringen av naturen som i dag pågår? Ja hvorfor slipper de unna dyktige journalisters kritiske blikk?!

