Ap-veteran: Trist å høre om en kultur som de fleste av oss tar avstand fra

Jeg er en av svært mange medlemmer i Arbeiderpartiet som er bekymret for partiets nåværende situasjon. Selv har jeg vært medlem av partiet i over 50 år, og hatt tillitsverv både i AUF og i Arbeiderpartiet både lokalt og sentralt. Noe som har gitt meg svært mye. Ikke minst det å ha fått mulighet til å kunne få være med å utforme en politikk til beste for alle i vårt samfunn. Derfor er det trist å oppleve at vi iblant oss i Trøndelag har hatt personer som har representert en kultur, som for de aller fleste av oss har vært noe vi alltid har tatt avstand fra.

Både TV, radio og avisene fråtser i negative uttrykk når de skal beskrive det som her er avdekket. Dette følges opp av innlegg på debattsiden fra enkeltpersoner særlig utenfor partiet som umulig vil Arbeiderpartiet vel. Det hevdes også at det som tydeligvis har vært en del av kulturen blant enkelte personer i partiet ikke er problemet, men den høyrepolitikken som Arbeiderpartiet har ført. I et annet innlegg er det det motsatte vi møter. Til og med en professor i organisasjonspsykologi har sterke meninger. Ingvild Kjerkol gis ikke «fem øre» når det gjelder troen på at hun kan føre partiet ut av dette som ikke minst media kaller en krise. Selv før hun får bevist gjennom sitt arbeid at hun er den riktige personen. Ja, hva skal vanlige folk tro. Dette underbygges lett av noen tidligere saker som Overvik og Rune Olsø og AUFs behandling av Leon Bafondoko. Dette har allikevel vært personrelaterte saker som selvsagt ikke har noe med Arbeiderpartiets politikk å gjøre. Selv om noen ønsker å skape det inntrykket.

Samtidig opplever vi i en historisk bunnmåling for Ap i Trøndelag. Noe som er trist, men som vi alle vet politikk bygger på tillit. Det som allikevel er tragisk i denne sammenheng, er at dette resultatet skyldes at en del enkeltpersoner har utvist dårlig folkeskikk, og at partiets politikk som er partiets grunnlag for sin virksomhet er skjøvet ut på sidelinjen.

Vi som i dag er vanlige medlemmer av partiet, og det er tross alt de fleste av oss har vært ukjent med den kulturen som her er avdekket. Selv jeg som har deltatt i mange ulike møter i partiet opp gjennom årene har ikke fått med meg dette.

Uansett, det som er viktig for oss som er medlemmer av partiet nå er igjen å kunne få diskutere politikk. Det som her har blitt avdekket blir det nå ryddet opp i. Jeg har hatt gleden av å være medlem i en tid med både Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Gro Harlem Brundtland, og hva de har stått for. Også de senere lederne har stått i spissen for en velferdsutvikling som vi alle i vårt samfunn har hatt glede av. Vi opplever nå en verden rundt oss som er mer urolig enn på lenge. En sterkere velferdsstat vil derfor være helt nødvendig. Jeg håper derfor at velgerne igjen vil være med å diskutere Arbeiderpartiets politikk som en del av de store oppgavene vi står foran som samfunn.

