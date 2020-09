Hvorfor skal vi bygge en bru til 34 milliarder for å erstatte et fungerende kollektivtilbud?

Denne uken dukket det opp to saker i media og en hverdagshendelse som fanget min interesse som fastlege og forsker. Det handler om overvekt.

Tema har blitt aktualisert av rapporten «Sunnere matomgivelser i Norge» som beskriver det fagfolk er enige om. Omgivelsene våre og tilgjengelige matvarer påvirker i stor grad hva vi spiser og tiltak virker best når de er rettet mot alle. Norsk politikk må endres og satse på virkemidler som å heve prisen på usunn mat og forbud mot reklame for slik mat.

Vi kan starte med turen i kiosken. På vei til jobb stakk jeg innom for å kjøpe kaffe. Flere ungdommer sikret seg dagens frokost, kaffe med melk og boller. Ukas studenttilbud. Rabatt-kort sørger for at (u)vanen kan opprettholdes.

Senere på uka så jeg Debatten på NRK om rapporten. Diskusjonen startet bra og handlet om de politiske virkemidlene. Så endret fokus seg, for hva skal vi gjøre med alle de som er overvektige? En entusiastisk fedme-ekspert argumenterte ivrig for veiing av folk i alle aldre og ærend på fastlegekontoret. Så ivrig var hun at programlederen tilslutt måtte stoppe henne fra å slå mer i bordet for å understreke betydningen av tiltaket.

På lørdag morgen lest jeg en kommentar i Adresseavisen med overskriften: «Jeg skulle ønske noen veide meg og fant meg for tung». En personlig historie om helsefølger av overvekt. Han skulle ønske at noen hadde sett «elefanten i rommet» og veid ham på legekontoret. Kanskje alvoret hadde sunket inn da?

Som fastlege kan man kjenne seg igjen i vegringen for å ta opp et tema som er sårt for mange. Stigma ved overvekt er utbredt. Å ta opp tema på en reseptfull måte handler om tid og sted. Hvordan ville du synes det var om fastlegen foreslo å veie deg, hvis ditt ærend var en føflekk du bekymret deg for? Vi fastleger tar opp overvekt der det er relevant. Selv om vi vet at våre metoder i liten grad hjelper folk ned i vekt. Det fører til motløshet hos både lege og pasient.

Årsakene til overvekt er sammensatte, involverer både livsstil og gener, i en verden der energitettmat er tilgjengelig 24/7. Mindre kjent er at «emosjonell bagasje» kan være en viktig barriere for endring av levevaner og krever en psykologisk tilnærming.

I rådet om å veiing ligger troen på at folk vil gjøre «rette valg» hvis de blir veid og funnet for tung. Men er det så enkelt? De jeg har møtt som vet mest om kosthold og trening, er de som er sterkest overvektige. De har prøvd alt.

Jeg har sluttet å tro på enkle løsninger på komplekse problemer, men holder en knapp på gyldne øyeblikk; situasjoner der man som fastlege kommer i posisjon til å ta opp et tema fordi det kjennes relevant eller viktig for den det gjelder. Det er et godt utgangspunkt for en endringsprosess.

Som forsker ser jeg hvor viktig det er å få frem kunnskap som synliggjør kompleksiteten i utviklingen av overvekt og satse på virkemidler som er kunnskapsbaserte. Og akkurat nå vi trenger ikke gå lenger enn til nærmeste kiosk, for å vite ett sted, hvor vi trygt kan begynne.

