Jeg har selv opplevd muslimhat

Som muslim og medlem av bystyret for Høyre og nestleder i Mangfoldsrådet ønsker jeg regjeringens handlingsplan mot muslimhat velkommen. Jeg har hørt utallige historier fra muslimer som er utsatt for hat og mobbing.

En dame jeg snakket med, opplevde at en mann kom bort til henne i byen og tiltalte henne som «jævla muslim», før han forsøkte å rive av henne hijaben.

En annen dame ble utsatt for noe av det samme på bussen fra flere ungdommer. Det positive i den situasjonen var at hun fikk hjelp av andre busspassasjerer.

Selv har jeg heldigvis ikke opplevd dette så ofte, men også jeg har blitt overøst med ukvemsord fordi jeg var muslim når jeg var på vei til fredagsbønn i moskeen.

Undersøkelser viser dessverre at en betydelig del av befolkningen har en motvilje mot muslimer. En god del mener for eksempel at vi er mer voldelige enn andre, at vi ønsker å ta over Europa eller undertrykker kvinner. Men når hatet gir seg utslag i terrorhandlinger, slik som mot Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor, må vi ta dette på alvor.

Mobbeombudet i Trøndelag fylke kan fortelle at mobbing på grunn av kultur, etnisitet og religion er overrepresentert blant mobbesakene. Det forteller oss at skolene har et særlig ansvar for å sette inn tiltak. Dessverre er det grunn til å tro at elever som mobber på grunn av religion og kultur ofte har arvet holdningene sine fra foreldrene. Derfor må også foreldrene involveres i skolenes arbeid mot mobbing av muslimer og andre minoriteter.

Jeg synes det er viktig at vi som er muslimer også ser på våre egne holdninger. Muslimer, både i Norge og i andre land, har stått bak angrep på synagoger. Og antisemittisme finnes både blant muslimer og andre. Det må vi ta et oppgjør med. Vi kan ikke forvente oss at andre skal stille opp for hvis vi ikke stiller opp for andre minoriteter. For noen år siden deltok jeg derfor i en aksjon hvor muslimer slo ring rundt synagogen i Trondheim.

Islamsk råd har ønsket å forby organisasjoner som Sian. Det kan jeg ikke støtte. Sian står for verdier som er fjernt fra de norske verdiene jeg har blitt så glad i etter å ha bodd her i over 20 år. Men ytringer skal møtes med ytringer og ikke med eggkasting, steinkasting og vold. Det bidrar bare til polarisering og økt hat.

