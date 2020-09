Her burde det vært en søppelkasse, Ikea

Saken oppdateres.

Lenge siden du har gått tur på Leangen? Gjør det og legg merke til alle softisbeger (og annet avfall) som ligger henslengt. Når du oppdager et softisbeger eller annet avfall oppfordrer jeg til å, i tillegg til å plukke det opp, ta bilde og poste det på Instagram eller Facebook og tagge den aktøren avfallet kommer fra.

I Eplehuset samarbeider vi med Hold Norge Rent, og i alle våre butikker kan du hente sekker og hansker om du vil rydde. Dette samarbeidet fører selvfølgelig til at jeg legger bedre merke til alt søppel som ligger strødd i naturen. Når jeg i tillegg har barn som er blitt ivrige ryddere, bidrar dette også til økt fokus.

I sommer la jeg ut en post på min egen Instagram-konto hvor jeg stilte spørsmålet «Hvem sitt ansvar er alt søppelet som ligger strødd rundt i hele Norge?» Jeg fikk god respons og mange heiarop. Den gang tenkte jeg at det kunne være mange svar på dette spørsmålet. Nå vet jeg bedre.

Forurensningsloven har nemlig tydelige svar. Ansvaret er kommunens, veimyndighetenes, utsalgsstedenes og selvfølgelig også de som kaster fra seg søppelet sitt ansvar.

Forbudt å kaste søppel. Hvis du kjøper softis på Ikea og slenger fra deg begeret i naturen, er du en lovbryter. Det er strengt forbudt å kaste søppel i naturen. I følge forurensningsloven kan kommunen også gi pålegg om at du som etterlater avfall, skal fjerne det eller dekke utgifter knyttet til oppryddingen.

Det er kommunen sitt ansvar å sørge for søppelkasser. Det er kommunen som er forsøplingsmyndighet i Trondheim. Det betyr at det er deres jobb å sørge for at det finnes søppelkasser. Langs offentlige veier er det de som eier veien som har dette ansvaret. Det er opplagt at det er for få søppelkasser i Trondheim.

Jeg har tidligere henvendt meg til Trondheim kommune og etterspurt søppelkasser på steder jeg vet det ofte er avfall på avveie, og jeg har fått svar. De svarer at dette får de mange henvendelser om og at deres mening er at folk skal «ta med seg hjem det de tar med seg på tur.»

Har du vært i en Disney-park? Der er det nesten ikke søppel i det hele tatt. Og årsaken er enkel. Walt Disney satte seg nemlig en gang i tiden ned på en benk i parken og tellet hvor mange skritt de besøkende gikk med en is eller en pølse før de fikk behov for en søppelkasse. Og siden har det knapt vært søppel i Disneyland, men så er det også bare 30 skritt mellom hver søppelkasse.

Ikea har også et ansvar. Loven fastslår at de som driver utsalgssteder skal sørge for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet. I dag betyr dette at for eksempel Ikea har søppelkasser utenfor Ikea. Men Ikea er også i nærheten av der softisbegeret ligger slengt på Leangen. Det handler bare om å redefinere «nærheten».

Jeg tror godt om Ikea, og jeg tror til og med at de ville blitt med på et spleiselag for å få opp flere søppelkasser. Hvorfor kaller ikke Trondheim kommune inn butikkene som selger søppel til et møte? Jeg tipper alle stiller opp og er villige til å bli med å spleise.

Hjertesukk til sist. Det er for få søppelkasser i byen, men egentlig burde det vært tre søppelkasser på hvert sted, en til papir, en til plast og en til restavfall.

Jeg fikk tidligere i år tilsvar på min kronikk om kildesortering der Trondheim Renholdsverk svarte at vi skal bli gode på gjenvinning i Trondheim også. Da må man gjøre det enkelt for folk. Det bør være mest mulig sortering der folk er. Slik kan kommunen ikke bare bidra til redusert forsøpling, men også til økt gjenvinning.

