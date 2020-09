Avtalen som ikke tåler hverken flomlys eller dagslys

Tre nye smittetilfeller i Ørland - to barnehager er rammet

Tonstad-rektor svarer: Jeg ser at det er behov for å nyansere bildet noe

Saken oppdateres.

Både kommunedirektør Morten Wolden, ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør Ola By Rise viser en arroganse som svekker tilliten til dem.

Her vil de i all hast underskrive en for kommunen bindende avtale uten å fortelle byens innbyggere hva avtalen inneholder.

Avtaler som ikke tåler dagslys, bør en holde seg langt unna.

At også MDGs Ola Lund Renolen har tillit til forhandlerne, gjør ikke saken bedre. Og hvem er motparten, jo styret i FIS, 17 menn og én kvinne. Byens kvinner bør reise seg i protest.

