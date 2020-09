Vi krever kun det vi har blitt lovet, ikke noe mer.

Reagerer på at Nye Veier vil bygge E6-tunnel uten nødutganger

Saken oppdateres.

Hvis du har søkt en jobb og arbeidsgiver hadde kommet med dette tilbudet:

Du skal få denne jobben hvis du jobber 240 timer i måneden for 450 000 kroner i året (det er med tillegg).

Sikkerhetssjekk på bussen må du ta på din fritiden (noe som er lovpålagt å gjøre ved uttak/overtagelse). Bare dette tilsvarer ca. 12 000 kroner per. år i tapt arbeidsinntekt, men dette forventer vi at du gjør uten betaling, sier arbeidsgiver.

Du skal øke i lønn å komme opp til en industriarbeidslønn, men den avtalen vi skrev i 2007, som er 13 år siden, må vi vente noen år til med, siden det er en pandemi på gang og siden du er kanskje en av de viktigste til å få sykepleie, renholdsbransjen etc. på jobb så må vi vente litt med å øke din lønn …

«Kari» som tjener 530 000 som er sykepleier kommer seg ikke på jobb uten deg! Da må hun kjøpe en bil, og det har hun ikke råd til.

Bussjåføren som startet sitt skift klokken 04.10 på jobb, sto opp klokken 03.00 på natta for å sykle på jobb fordi ingen kunne kjøre sjåføren siden det går ikke noe buss på den tiden av døgnet og sjåføren har heller ikke råd til en bil siden han tjener 450 000 i året. Sjåføren måtte søke om mastercard for å få råd til en sykkel.

Ville du ønsket denne jobben? Ingen i verden har kommet til å søke på en slik jobb! Dette er hverdagen til oss sjåfører som går ut i streik førstkommende lørdag.

Vi er 12 000 sjåfører i Norge som jobber hver dag i Norge å frakter mennesker som skal til og fra skolen, jobb, trening, ut og ta en pils og ha det moro osv. Vi synes synd på alle dere som er avhengig av oss for å komme dere fra a til b, men dette er den eneste måten vi kan si at nok er nok! Vi kan ikke vente lenger, beklager!

Her har vi godtatt gang på gang på gang at vi må vente for det er ikke økonomisk midler. Så da har vi vært tålmodig å godtatt det. Men etter 13 år med lovnader så har tålmodigheten tatt slutt!

Vi krever kun det vi har blitt lovet, ikke noe mer.

Håper at kunder der ute kan skjønne at det yrket som bussjåfør er beintøft! Hvis du er uenig i det så kan du prøve det i en uke så skal du kjenne på at det er ett press som kanskje svært få arbeidsgrupper kommer borti!

Støtt oss! Å jo mer støtte vi får jo kanskje fortere innser arbeidsgiver at dem må holde løfte dem ga oss for 13 år siden!

Takk for oppmerksomheten og takk for støtten der ute.

