TSO og korona

Reagerer på at Nye Veier vil bygge E6-tunnel uten nødutganger

Mia (17) dropper klassefester til fordel for idretten: – Det har vært noen kjipe prioriteringer

Vi synes synd på alle dere som er avhengig av oss, men dette er den eneste måten vi kan si at nok er nok!

Her flommer vannet nedover Møllenberg

Kommunen krever at barnehage gjør omfattende endringer etter avvik

Vi vil ikke hisse til kamp, men sterkt oppfordre til at teknologi får sin plass

Busstreiken er over

Vi har over 20 partier å velge mellom. Trenger vi ett til?

Tonstad-rektor svarer: Jeg ser at det er behov for å nyansere bildet noe

Vi synes synd på alle dere som er avhengig av oss, men dette er den eneste måten vi kan si at nok er nok!

Saken oppdateres.

I disse koronatider er kulturlivet i Norge svært redusert. Alle involverte er på en eller annen måte blitt berørt. Det samme gjelder Trondheim symfoniorkester (TSO).

Konsertene er forandret fra tidligere oppsett, og musikerne sitter én-to meter fra hverandre. Et antall på 200 tilhørere får lov til å komme på konsertene i Olavshallen. Her er det også strenge koronatiltak. Alt kontrolleres.

LES OGSÅ: - TSO kan endelig spille live for publikum igjen

Ser en på Oslo filharmoniske og deres konserter, spiller de med fullt orkester og musikerne sitter som vanlig.

Slik det fremstod under Ultima festivalen. I TSO får de bare være 75 musikere på scenen og med god avstand. Berlin philharmonien spiller også med fullt orkester, men med tre stoler mellom publikum.

TSO burde spille på konsertene som krever det, med 92 musikere. Blant annen for å yte rettferdig både for verket som fremføres og for publikum. Og da med vanlig avstand mellom musikerne. Det skal skapes musikk på konsertene og da spiller avstand en stor rolle.

Og det skal skapes atmosfære, slik at publikum og musikerne får en opplevelse på konserten.

I verste scenario må TSO koronateste alle musikerne i TSO. Men jeg tror ingen orkestre i Norge har gjennomført det. Heller ikke i Europa. Det for strengt.

LES OGSÅ: Torsdagskonserten i Olavshallen blir digital

Skal denne koronaen fortsette inn i 2021-2022, må TSO også satse mer på internett. Anlegge en tjeneste som sender konserter med mange kameraer og som gir publikum en god opplevelse. Dette ble gjort i Bergen under festspillene hvor de hadde en pianist fra Storbritannia som via internett gjennomførte Grieg klaverkonsert. Det fungerte helt ok.

Lykke til med konsertene, TSO.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter