En halv million trær går med til uønsket papirreklame. Ganske sykt!

Visste du at uønsket papirreklame utgjør i dag trolig 50 000 tonn papir? Det går faktisk en halv million trær med for å lage 50 000 tonn papir. Og produksjon av norsk papirreklame utgjør til sammen 260 000 tonn CO 2 årlig. Det er ganske sykt!

Miljøbevegelsen har i tiår krevd en ordning som krever et forhåndssamtykke for å motta papirreklame som post. Jeg mener det er på tide at politikerne nå innfrir det kravet. På KrFUs landsmøte vedtok vi en resolusjon som tar til orde for å innføre den mye omtalte samtykkeloven, men forslaget om en «samtykkelov» for å motta papirreklame ble dessverre nedstemt.

Dersom vi endrer en dårlig og uetisk reservasjonsordning til et krav om forhåndssamtykke for uadressert reklame kan vi spare 20 000 tonn papir årlig og opp mot 100 000 tonn CO 2 årlig. Det tilsvarer 21 500 fossildrevne bilers årlige utslipp. Likevel mangler det dessverre politisk vilje til å gjøre noe med denne saken.

Undersøkelser viser at kun to av ti nordmenn ønsker uadressert reklame. Det viser at behovet for papirreklame er svært lite. I 2020 trenger vi ikke av papirutgaven av reklame vi uansett kan finne på nett. Når vi vet hvor mange trær og hvor mye klimagassutslipp vi kan spare på dette er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har gått inn for en «samtykkelov» for papirreklame - der man må si ifra hvis man ønsker å motta papirreklame. Ved å innføre en så enkel ordning, kan man spare klimaet og papirforbruket. Regjeringen burde gå inn for en samtykkelov – også for mottakelse av papirreklame.

