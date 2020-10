Lei av misvisende taler fra politikere!

Fylkesdirektøren for veg svarer: Vi er enige i at gata ikke fungerer godt nok

Saken oppdateres.

Hver gang vi i Kriminalomsorgen konfronterer politikere med hva kuttene i vår etat har ført til, får vi som svar at Kriminalomsorgen sine rammer er økt og at aktiviseringen av innsatte har økt under dagens regjering.

Hva om man ser bak tallene?

Bevilgningene som er økt har i all hovedsak gått til bygg og vedlikehold av bygg. Videre så er det noen rettede midler som er øremerket «spesial avdelinger» og som bare kommer et fåtall av ansatte og innsatte til gode.

Jeg vil påstå at 85 prosent av alle innsatte i norske fengsler har i dag et dårligere tilbud enn hva de hadde for ti år siden og at samtlige ansatte løper veldig mye fortere for å klare å nå de økte krav til rapportering og aktivisering for å hindre isolasjonsskader. Alt dette mens Kriminalomsorgen årelates.

Det er reelle kutt til drift av Kriminalomsorgen, og med drift menes hva som finns av ansatte og tilbud til innsatte.

Når alle enheter i region nord må komme med plan over innsparingstiltak til regionen hvor det i all hovedsak er å kutte i driftsmidler som er knyttet opp mot innsatte og ansatte, så er det reelt at det er kutt i bevilgningene som drifter Kriminalomsorgen.

Juksing av registrering/målinger som fører til triksing av tall når politikere hevder aktivisering har økt og det er økte bevilgninger…

Fly forbanna av å høre på politikere som viser til tall uten å ta inn over seg hva som står bak tallene. Samtlige fengsler i region nord viser til innsparingstiltak som går direkte på førstelinje mot innsatte. Endring i hvordan man måler aktivitet er endret under dagens regjering.

Ansatte forteller at man er så kreativ at man registrerer kortspill og tid foran Playstation som aktivitet. Meningsfullt? Ansatte blir oppfordret til å registrere at innsatte sitter på cella i 30 minutter og forbereder seg til en programsamtale som har varighet i 90 minutter for å kunne dokumentere 120 minutter aktivitet. Selvfølgelig har den registrerte aktiviteten økt, da vi i Kriminalomsorgen nå tar med «aktiviteter» inn i målingen som aldri har vært med tidligere.

Politikere som snur og vender på tall for å tilbakevise påstanden om kutt i Kriminalomsorgen, må ta inn over seg fakta bak tallene de forsvarer.

