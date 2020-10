Ungdom og frivillighet

Saken oppdateres.

På ungdomsskolen finnes det et valgfag som heter «Innsats for andre», hvor fokuset er på frivillig innsats og sosialt entreprenørskap. To hovedpunkter i kompetansemålene er A: planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn, og B: gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre. Merk «i samarbeid med andre.»

Jeg er lærer for en liten gruppe elever som har dette faget på niende trinn ved Charlottenlund ungdomsskole. En kjempeengasjert gjeng, som har masse tiltak og ideer. Det første prosjektet deres er å arrangere og gjennomføre en skattejakt for skolestarterne på den nærmeste barneskolen, og de har mange andre ideer de ønsker å jobbe med i dette skoleåret. Innsatsen er det veldig lite å si på, for mellom første og andre time i faget så hadde de utarbeidet hele opplegget for skattejakten, skrevet invitasjon, laget oppgaver og mer til.

Det er mye frivillig arbeid man kan gjøre med sine to tomme hender, vilje og innstilling, men det er artigere når man kan tilføre det lille ekstra. De ville derfor se om de fikk noen samarbeidspartnere til forskjellige prosjekter, og i forbindelse med skattejakten hjalp jeg ungdommene av praktiske hensyn med å sende ut ungdommenes brev til fem forskjellige aktører.

Vi fikk to positive svar, ett avslag, og to aktører har ikke engang tatt seg bryet med å svare. De tenkte å kontakte en større bedrift her i Trondheim, men ved søk etter kontaktinfo så sto det ganske så klart at det kunne vi droppe.

Videre tenkte ungdommene at det hadde vært fint om de kunne dele ut reflekser på barneskolene, siden vi nå er på full fart inn i den mørke årstiden. Her ble først Trygg Trafikks hovedkontor kontaktet, denne henvendelsen er ikke besvart.

Via bekjentskaper og omveier fikk vi omsider kontakt med en person på deres kontor i Trondheim som gjerne bisto i jakten på reflekser, så da løste det seg denne gangen. Vi har også kontaktet forskjellige andre aktører med tilbud om at vi kan komme og gjøre en frivillig innsats, uten at vi mottar noe svar. Det er dessverre slik at henvendelser oftere ikke blir besvart enn motsatt.

Vi har så mange flotte, innsatsvillige og snille ungdommer i byen vår, som ønsker å bidra – så opplever de igjen og igjen at voksne ikke er villige til å støtte dem. De tar seg ikke engang bryet med å svare! Som lærer synes jeg det er direkte flaut når jeg må si til elevene «nei, de har ikke svart oss». Hvilke signaler sender vi da til våre ungdommer? Skal de bare gjøre den innsatsen som vi voksne tillater og som passer oss, eller skal de få rom og mulighet til å gjøre sine prosjekter også?

«I samarbeid med andre.» Hvem da?

PS: Om noen ønsker og har mulighet til å sponse oss til tiltak i nærområdet så ta gjerne kontakt med undertegnede. Likeså dersom det er noen i Charlottenlund-området som ønsker besøk av hyggelige ungdommer for en prat, litt praktisk hjelp i disse koronatider, eller en ungdom eller tre til å gå tur sammen med.