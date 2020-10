Barn i barnehager og skoler må være mer aktive

I denne båten rodde Øyvind (30) og kameratene i over 40 dager i strekk over Atlanterhavet

Saken oppdateres.

Onsdag kveld vedtok bystyret kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet i barnehage og skole. Handlingsplan for fysisk aktivitet i barnehage og skole skal bidra til å tilrettelegge for fysisk aktivitet som inkluderer, gir mestringsfølelse og god helse i barnehage og skole. Aktivitetsglede for barn og unge er en glede som alle yrkesgrupper i barnehagen og i skolen kan dele, skape og engasjere barn til å være i fysisk aktivitet.

I en tid med teknologi, mye skjermbruk og stillesittende aktiviteter blant barn, vil det være ekstra viktig at tiden barn og skoleelever bruker i barnehage og skole skal være en tid som er fylt med variert fysisk aktivitet. Arbeiderpartiet ønsker at barn og unge skal være mer aktive enn det de er i dag. Muligheten til fysisk aktivitet i barnehage og skole skal ikke være dyrt. Aktivitetsglede er noe som barnehage- og skolefellesskapet kan oppleve ut i nærområdet og innendørs.

Opplæring gjennom fysisk aktivitet skal derfor gis plass både i teoretiske fag, praktiske fag, friminutt og frilek. Arbeiderpartiet ønsker økt satsing på fysisk aktivitet i barnehage og skole. Dette fordi fysisk aktivitet skal være er en god strategi for mer læring og et sterkere fellesskap i barnehage og i skole. Visjonen i handlingsplanen er «aktive barn og unge for sterke fellesskap og god helse.»

Det synes jeg er en god og tydelig visjon som vil gi bedre folkehelse.

