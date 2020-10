Testing i skolen: Hva skal evalueres og ikke?

Det har vært planer for ny vei over dette jordet i 50 år. Nå kan det bli nye utredninger

Saken oppdateres.

Svar til Høyre-politiker Dag Willmanns innlegg «Testing i skolen: Skal vi kjøre på å forutsette at alt er i skjønneste orden?», fra 5. oktober. Det er godt å få respons i saker man er engasjert i. Takk for det! Vi er imidlertid redd at Høyre-politikeren Willman ikke helt har forstått vår kronikk. Vårt fokus rettes mot elevenes ulike opplevelser og sårbarheter i møtene med nasjonale prøver. Vi velger å støtte oss til opplæringslovas formål, der det heter at skolen har ansvar for å forløse skaperglede, engasjement og lærelyst hos alle elever.

Vi har lang erfaring fra arbeid med elever som sliter med å mestre tidens forventninger om å oppfylle en standard for «godt nok». Det er fristende å utfordre representanten Willmann til å tenke over opplevelsen til en elev som sliter på nivå 1 (lav måloppnåelse) og som blir tvunget til å sitte med en 90 minutters (!!) prøve som avdekker allerede påpekt utilstrekkelighet. Tenk om det var din datter eller sønn som ble påført den opplevelsen!

Det er slike situasjoner som motiverer oss til å fremme mening i medier. Spørsmålet du stiller i ditt innlegg, kunne i så måte like gjerne vært tittelen på kronikken du gir tilsvar til. Skal vi virkelig forutsette at alt er i skjønneste orden, og kjøre på, til tross for at skolen tilsynelatende kan være på kollisjonskurs med styrende lovverk? Willmann stiller spørsmål ved om det ikke er noen oppsider ved å teste elevene, lærerne, skolene, kommunene eller fylkene. Evalueringen har ifølge ham en funksjon som gir pekepinn på hvordan blant annet utdanningen som gis virker. Det kan i så måte framstå noe ironisk at når vi i vår tidligere publiserte kronikk, nettopp ved å vise til evalueringer og noen mulige konsekvenser av nasjonale prøver, er ikke evalueringen lenger velkommen. «Disse folka», slik vi betegnes, ønsker ifølge Willmann selv, ingen måling eller evaluering av den norske skolen. Tja?

Hvis vi kan fri oss fra intensjonene Willmann pålegger oss, og si det med egne ord, så ønsker vi nettopp å bidra til å kaste lys over sider ved skolens praksis som sjeldent løftes fram. Til sist kan det være fristende å referere til filosof Inga Bostad, som påpeker at det å ville det gode for andre fort kan bli et middel til å kontrollere og styre noen grupper i en viss retning. Noe annet er nettopp å etterstrebe en skolekultur der det å tenke igjennom, undersøke og begrunne sine standpunkt, prøve ut holdninger og verdier og lytte etter andres og egen overbevisningskraft både er ønskelig og mulig.

