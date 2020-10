Dyrere togbilletter

- Vi er opprørt over at en utbygger kan få ta av naboenes tomt for å tjene penger

Saken oppdateres.

Nå ser vi tydelig resultatene av syv års borgerlig samferdselspolitikk. De sier de satser på jernbane, men det er veibygging som prioriteres. Vi som tar tog Oslo-Trondheim-Oslo, merker at nå er det markedet som gjelder. Etter at SJ overtok, har prisene gått opp, og det er helt slutt med halv pris for pensjonister på alle avganger. Før SJ overtok for VY, kunne de reise for ca. 500 kroner mellom hovedstaden og stiftsstaden. Nå er prisen på enkelte avganger over 1200 kroner.

Togmateriellet på Rørosbanen er fullstendig nedslitt. De ansatte har i løpet av kort tid hatt tre arbeidsgivere. I tillegg til flere operatører må passasjerene forholde seg til et selskap som selger billetter, et som eier togene, det tidligere Jernbaneverket, som er blitt til Bane Nord. Det har flere datterselskap som blant annet har ansvar for skinner og signalanlegg.

