Europa-skepsis blokkerer tog-samarbeid

Øyvind Eikrems feilslutning ligger i å anta at diskriming og biologi er to uforenlige forklaringer

Øyvind Eikrems feilslutning ligger i å anta at diskriming og biologi er to uforenlige forklaringer

Saken oppdateres.

Jeg ser at Morten Harper fra SV i Adressa den 5. oktober ønsker flere avganger på Trønderbanen. Det blir det i 2024! Elektrifisering: Ja, til Stjørdal og hele Meråkerbanen. I tillegg nye miljøvennlige togsett med høy komfort, universelle løsninger og god plass allerede neste år. Regjeringa foreslår dette i neste års statsbudsjett. SV har ikke tenkt på å stemme mot dette på Stortinget? SV er bekymret for at Norge nærmer seg EU, og er derfor imot fjerde jernbanepakke. Ideologi er dermed viktigere for SV og enn en bedre jernbane til Europa.

LES OGSÅ: EU er ikke et fredsprosjekt

EUs fjerde jernbanepakke gjør det enklere å kjøre tog gjennom Europa. Fjerde jernbanepakke er ikke en snikinnmelding i EU, som SV frykter. Det er et fornuftig samarbeid som fjerner hindre. Vi trenger ett felles system for jernbane, slik vi har det for flytransport. Jernbanepakken er heller ikke en byråkratisering, det er felles løsninger som bidrar til bedre tilbud for de reisende. Fra å måtte søke om kjøretillatelse i hvert enkelt land, vil det nå kun bli en søknad. Åpenbart en forenkling, ikke flere papirmøller.

LES OGSÅ: Togsatsing i Trøndelag omsider på sporet

Opposisjonen på Stortinget er redd at fjerde jernbanepakke er grunnlovsstridig fordi myndighet overføres til EUs jernbanebyrå. Justisdepartementet har nå tydelig konkludert på at myndighetsoverføringen er lite inngripende, og dermed ikke grunnlovsstridig. Kjernen i saken er dermed: Ønsker vi, eller ønsker vi ikke, bedre jernbaneforbindelser fra Norge til Europa? Det er ene og alene det denne saken handler om.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter