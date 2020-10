Trenger vi fagforeninger i 2020?

Morten Hegseth har solgt huset i Trondheim for 1,2 millioner under første prisantydning

Det norske arbeidslivet er kjent for å fungere godt. Årsaken til dette er at det norske arbeidslivet er tuftet på ryddige arbeidsforhold, et samfunn hvor vi er opptatt av fellesskapet fremfor hvert enkelt individ, og at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har stor tillit til hverandre.

Gjennom fagbevegelsen har vi skapt et samfunn hvor vi stoler på hverandre og hvor arbeidstakerne har reell makt og innflytelse på sin arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven, likelønnsloven, arbeidsledighets- og uføretrygd, og ikke minst muligheten til lik rett på utdanning gjennom lånekassen er alle eksempler på det sikkerhetsnettet som gjør Norge til et trygt og godt land å leve i. Vi lever i et samfunn hvor forskjellene er relativt små og hvor alle skal ha like muligheter. Alt dette kan du takke fagbevegelsen for.

Men når vi alt har alt dette, når vi tilsynelatende har det så godt i dagens arbeidsliv, er det da egentlig så viktig å organisere seg? Svaret er selvsagt ja. Stadig vekk ser vi eksempler på at arbeidsmiljøloven og våre rettigheter som arbeidstakere er under angrep. Forskjellene øker, lavtlønnede grupper sakker akterut og følger ikke lønnsutviklingen. Lave stillingsprosenter, bemanningsbyråer, midlertidige ansettelser og tilkallingsvikariater tas mer og mer i bruk. Derfor er det så utrolig viktig at vi står samlet i kampen for et mer rettferdig arbeidsliv. Et arbeidsliv hvor man får ei lønn man kan leve av.

Men det handler ikke bare om lønn. Vi vet at arbeidslivssituasjonen din påvirker hele livet ditt, og selv om det er lønna du skal leve av skal du også ha det godt på jobb. Det handler om HMS, et godt arbeidsmiljø og muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag. Det handler om å være sikker på at du har en jobb å gå til, om reelle stillingsprosenter, og et arbeidsliv hvor du hele tiden må sitte klar til å plukke opp telefonen og komme deg på jobb dersom arbeidsgiver ringer. Det er et mål at flest mulig skal kunne bidra til felleskassa slik at du ikke trenger å bekymre deg for regninga dersom du eller et familiemedlem, blir syk eller hvordan du skal kunne betale for egen eller barnas skolegang.

Fagbevegelsen er tuftet på solidaritet. Vi skal vise solidaritet med hverandre på hver enkelt arbeidsplass, med andre yrkesgrupper enn vår egen, og legge til rette for et samfunn hvor alle har like rettigheter. Det handler ikke kun om å få samfunnet til å gå rundt, men også medmenneskelighet og fellesskap. For ingen vinner dersom forskjellene øker og noen sitter igjen som taperne i arbeidslivet. De kampene som er kjempet gjennom de siste hundre årene, og de kampene som pågår i dag, kan man ikke vinne alene. Som medlem i en fagforening tar du aktivt del i fellesskapet. Dette innebærer også at du aldri står alene. Det handler om de mange, ikke de få. Og vit at det du har rett på i dag har du ikke nødvendigvis rett på i morgen.

Gjennom over hundre år har fagbevegelsen bidratt i kampen for et mer rettferdig arbeidsliv, ja til og med et mer rettferdig samfunn. Og det skal vi fortsette å gjøre.

