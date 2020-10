Bonden på Øvre Rotvoll: Feil om jordkvalitet

Regjeringen satser på at alt går likar no

Saken oppdateres.

Byplansjef Ragna Fagerli har lagt fram sak om utbyggingsrekkefølge for politisk behandling. I saken omtaler byplansjefen arealene på Øvre Rotvoll som «kvalitetsmessig av de beste i landsdelen, og godt egnet for matkorndyrking». Det er feil!

Det opplyses i saksframlegget at det er Nibios (Norsk institutt for bioøkonomi) jordressurskart som danner grunnlag for vurderingene som gjøres. Det oppsiktsvekkende i saken er at store deler av arealene på Øvre Rotvoll IKKE er kartlagt av Nibio. Dette gjelder blant annet to fyllinger som utgjør 40 prosent av arealet i områdeplan Øvre Rotvoll, som ligger til sluttbehandling. Byplankontoret velger å ikke forholde seg til denne informasjonen og server isteden tynnslitte floskler uten rot i virkeligheten. På disse fyllingene er det ikke et skjønnsspørsmål om dyrkingspotensialet er høyt eller ikke, men tvert imot objektivt sett svært marginalt dyrkingspotensiale.

LES OOGSÅ: Bonden på Rotvoll: Daglig kjører jeg sikksakk mellom hundrevis av skolebarn

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Dyrkajorda på Øvre Rotvoll har vært under press de siste 60 årene. Stadig har stat og kommune tatt deler av jorda eller vært innpå jorda for å løse samfunnets behov. Det som har plaga oss mest, er vegvesenets stadige utbygginger. Når vegvesenet bygger veg, lages anleggsbelter langs den framtidige vegen på et areal som er omtrent like stort som selve vegarealet. I disse anleggsområdene blir jordstrukturen ødelagt og det tar mange tiår å rette opp disse skadene. Nær halvparten av jorda vår har blitt gravd opp og kasta rundt på og har slike skader. Disse endringene i jordsmonnet fanges ikke opp av Nibio. Jord som er svært forringet fremstår derfor som før i kartverket.

De som snakker om at jorda på Rotvoll er blant landets beste, vet ikke hva de snakker om eller de snakker mot bedre vitende!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter