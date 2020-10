Dette statsbudsjettet viser nøyaktig hvorfor det er nødvendig med et regjeringsskifte neste år

Hero svarer om kvalitet i asylmottak: Vi har liten forståelse for myter om at bare pris teller

For kort tid siden ble regjeringens forslag til statsbudsjett offentliggjort, og resultatene ble ikke overraskende. Igjen har regjeringen kuttet skattene for de med mest, og kuttet i helsetjenesten og velferden til de som har minst. Etter sju år med blå regjering og slik politikk er det dermed ikke overraskende at forskjellene i samfunnet øker.

Nylig offentliggjorde SSB en rapport som viste de enorme forskjellene i Norge i dag: De 3700 rikeste i landet har en effektiv skatteprosent på sin inntekt som er halvparten av den som pålegges gjennomsnittsnordmannen. Likevel har regjeringen i kjølvannet av dette kuttet skattene for de med mest med 3400 kroner på inntekter over én million. Regjeringen forklarer dette med at alle får skattekutt, men det er en betydelig forskjell mellom gjennomsnittspersonens skattekutt på 200-800 kroner kontra de rikestes 3400 kroner.

På toppen av dette foreslås det å kutte formuesskatten med 1,37 milliarder. Dette er stikk i strid med konklusjonene i en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU; den viste at økt formuesskatt leder til økt og ikke redusert sysselsetting. Selv om denne rapporten ble bestilt av regjeringen selv bestemte de seg kjapt for å ignorere resultatene når det ble klart at den var i strid med deres ideologi.

Regjeringen har gjort stor stas av å ha økt barnetrygden med 300 kroner for barn under seks år. Dette er positivt, men det balanseres av at endringen gjelder fra 1. september og ikke 1. januar; dermed får man 1200 kroner mer neste år. Videre økes maksbeløpet for å ha barn i barnehage med 1140 kroner årlig, som betyr at mange kan ende opp med en effektiv økning på 60 kroner og ikke 1200 kroner i 2021.

Men regjeringen har også funnet andre måter å kutte i velferden for folk flest. Midt i en global pandemi har regjeringen funnet det nødvendig å øke egenandelen for å bruke helsetjenester med 723 kroner. Altså må vanlige folk betale mer for å få nødvendig helsehjelp fordi Erna mener skattekutt for milliardærer er en mer fornuftig bruk av statens ressurser.

Regjeringen har med dette statsbudsjettet vist at de mener det er de rikeste som trenger mer assistanse i dagens samfunn og finansierer dette med å gjøre hverdagen til middel- og arbeiderklassen hardere. Dette statsbudsjettet viser nøyaktig hvorfor det er nødvendig med et regjeringsskifte neste år.

