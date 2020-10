Elektrifisering og klima

Saken oppdateres.

I «Elektrifisering kan true klima og natur» signerte jeg med min stillingstittel, men jeg gjør oppmerksom på at kronikken ga uttrykk for min personlige mening og ikke det offentlige synet til min arbeidsplass.

Professorene Korpås og Tomasgard ved NTNU hevder i et motinnlegg 17. september at min fremstilling i kronikk 11. september er feil. Først til spørsmålet om hvor marginalkraften er: Svaret er at i et klimarelevant system som ACER er marginalkraften nødvendig for å dekke opp det totale kraftbehovet. Siden fornybar inntil videre er variabel knapphetsenergi er det i realiteten marginalkraften som øker og minker i takt med forbruket. Det er den kraften vi helst ikke vil bruke og for tiden er det kullkraft.

LES DET FØRSTE INNLEGGET TIL LØDENG: Elektrifisering kan true klima og natur

OG SVARET FRA TO NTNU-FORSKERE: Det du skriver om elektrifisering høres helt feil ut - og det er det også

For å gi svar på andre spørsmål, vil jeg tydeliggjøre problemstillingen fra kronikken. Tre tilfeller med ulikt omfang av forbruk med utgangspunkt i energibalansen over systemet er nyttig for å belyse klimarisikoen over tid. Det første tilfellet er ny fornybarkraft øker mer enn forbruket. Da vil bruken av kull og gasskraft reduseres og CO 2 -utslippene gå ned. Det andre tilfellet er at forbruket og ny fornybarkraft utvikler seg likt. Da vil bruken av kull og gasskraft og også CO 2 -utslippene være rimelig uendret. Det tredje relevant tilfellet gjelder når forbruket øker mer enn ny fornybarkraft. Da må også differansen mellom det det økte kraftforbruket og ny fornybarkraft dekkes av økt bruk av marginalkraften kull. Som en følge vil CO 2 -utslippet øke dramatisk.

I klimaperspektivet betyr det at all annen energi vil være bedre enn elektrisitet. Det må vi unngå! På spørsmålet om jeg mener at gassaggregat på hytta vil være en bedre klimaløsning enn elektrisitet, så er svaret ja for dette tilfellet. I Europa planlegges nå mange store og små tiltak som til sammen vil kreve svært mye kraft, dvs. økt forbruk. Det er derfor verdt å finne ut hvor vi befinner oss i dette landskapet, som jeg etterspurte i kronikken. 40 TWh ny fornybarkraft i året i ACER er tross alt bare 0.4 TWh årlig per 5 millioner mennesker. Sammenhengene over er tydelige på at ny fornybarkraft først og fremst må erstatte kull for at CO 2 -utslippene skal reduseres raskt og betydelig.

